В Великобритании считают, что Украина получит достаточно ракет Storm Shadow

По словам главы Минобороны королевства Бена Уоллеса, ракет хватит, чтобы удовлетворить потребности Киева в ближайшей перспективе

ЛОНДОН, 11 мая. /ТАСС/. Киев получит от Великобритании достаточное количество дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности Украины в ближайшей перспективе. Об этом, выступая в четверг в Палате общин британского парламента, заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

"Я не буду называть точное число [передаваемых ракет] по причинам оперативного характера. Однако это достаточное число для того, чтобы на данном этапе удовлетворить потребности Украины в данном виде вооружений. Мы будем держать этот вопрос под контролем, чтобы гарантировать, что внесем свой вклад в ситуацию", - сказал он.

Ранее в четверг Уоллес подтвердил, что Великобритания передает Украине авиационные ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 км. Он не уточнил, находятся ли новые вооружения уже на территории Украины, однако, по данным телеканала CNN и других СМИ, Киев уже получил ракеты.