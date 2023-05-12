ООН заявила о желании увидеть завершение конфликта на Украине

Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик таким образом прокомментировал сообщение о том, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности

ООН, 11 мая. /ТАСС/. ООН хочет увидеть завершение конфликта на Украине в соответствии с международным правом. Таким образом ответил на брифинге в четверг официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать сообщение о том, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности.

"Мы хотим увидеть завершение этого конфликта в рамках международного права и соответствующих резолюций", - сказал он.

Ранее в четверг глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву авиационные ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 км. Он не уточнил, находятся ли новые вооружения уже на территории Украины, однако, по данным телеканала CNN и других СМИ, Киев уже получил эти ракеты.