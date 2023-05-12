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РИА Новости

ВМФ получил корвет "Меркурий"

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Корвет "Меркурий"
Корвет "Меркурий".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

"Северная верфь" передала Военно-морскому флоту России корвет "Меркурий" проекта 20380

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Петербургская "Северная верфь" передала российскому Военно-морскому флоту корвет "Меркурий" проекта 20380, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"Председатель комиссии государственной приемки кораблей капитан I ранга Виктор Иванов подписал приемный акт государственных испытаний корвета "Меркурий" проекта 20380. <...> После утверждения приемного акта главнокомандующий ВМФ Николай Евменов назначит дату подъема Военно-морского флага на корвете", - говорится в сообщении.

Накануне сдаточная команда корвета и военные моряки завершили испытания и проверку корабельных систем, комплексов вооружения и спецсредств корабля, а также провели ревизию и подготовили "Меркурий" к передаче экипажу.

Имя корвет получил в честь брига "Меркурий", ставшего символом мужества и мастерства русских моряков. 14 мая 1829 года под командованием капитан-лейтенанта Казарского бриг одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, "Селимие" и "Реал-беем", превосходившими "Меркурий" в десять раз по количеству орудий.

"Меркурий" - пятый корвет, построенному на Северной верфи по проекту 20380, разработанному ЦМКБ "Алмаз". Предыдущие четыре корвета: "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и "Бойкий" - несут службу на Балтийском флоте.

Многоцелевые корветы проекта 20380 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, имеется ангар для вертолета Ка-27.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
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