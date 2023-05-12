Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29

Польша заявила, что передала Украине 14 истребителей МиГ-29 и 325 танков

Польша поставила Украине 14 истребителей МиГ-29. Об этом 11 мая сообщили в постоянном представительстве республики при Европейском союзе (ЕС) в Twitter.

Отмечается, что к настоящему времени Украине союзниками передано 28 самолетов. Вклад Польши «целых 14 истребителей МиГ-29», указали в польском представительстве.

Кроме того, в сообщении указывается, что из 575 поставленных Киеву танков больше половины, а именно 325 машин, передала Польша.

«Нидерланды занимают второе место (85), Германия — третье (80) и США — четвертое (76)», — уточнили в представительстве.

Ранее, 8 мая, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство Польши передало Украине 10 истребителей МиГ-29.

До этого, 23 апреля, журнал The Economist сообщил, что многие из истребителей МиГ-29, которые Польша и Словакия отправили на Украину, были разобраны на запчасти. В статье указывается, что многие самолеты находятся в нелетном состоянии.

5 апреля президент Польши Анджей Дуда после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве сообщил, что республика передаст Украине 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.

Комментируя новости о передаче Киеву военных самолетов, замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что все они пополнят российскую статистику сбитых самолетов на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва со своей стороны направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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