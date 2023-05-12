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Известия.ru

МО Британии подтвердило передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Лондон передаст Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Эту информацию подтвердил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в четверг, 11 мая, во время выступления в палате общин.

«Премьер-министр [Риши Сунак] и я приняли решение предоставить вооружение большей дальности. <…> Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow», — сказал он.

Ранее в четверг о поставках Киеву Storm Shadow сообщил CNN со ссылкой на западных высокопоставленных чиновников. При этом Великобритания получила от Украины заверение, что эти ракеты не будут применяться для поражения целей на территории России, утверждает телеканал.

Военный эксперт Алексей Леонков считает передачу Лондоном Киеву Storm Shadow серьезной угрозой. Он напомнил, что ранее эта ракета применялась 14 апреля 2018 года в ударе по Дамаску. Тогда она была сбита зенитно-ракетным комплексом «Бук». Также против ракеты может применяться ЗРК «Тор». Таким образом, Великобритания становится прямым участником военного конфликта на стороне Украины, добавил Леонков.

18 апреля газета The Guardian сообщила, что Великобритания пообещала выделить Украине вооружение из своих запасов на черный день. Отмечалось, что украинские и европейские политики, включая бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, всё чаще выступают с призывом к Лондону увеличить военную поддержку Киева, в том числе нарастить количество поставляемых танков и истребителей.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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Проекты
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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