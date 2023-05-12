Вертолёты Ми-171Ш чешской армии получили израильский бортовой комплекс обороны

Источник изображения: topwar.ru

Оборонная компания BIRD AeroSystem из Израиля завершила выполнение контракта 2021 года, предусматривавшего оснащение очередной партии вертолётов Ми-171Ш чешской армии бортовыми комплексами ПВО AMPS, которые предназначены для борьбы с ракетной угрозой, исходящей от различных ЗРК, включая переносные.

БКО защищает машину от ракет за счёт применения системы инфракрасного противодействия и использования приманок. Как отмечается в издании Shephard Defense, в настоящее время в чешских войсках служат 17 Ми-171Ш. Они проходят модернизацию и, как ожидается, будут выведены из эксплуатации ВВС не ранее 2045 года.

Источник изображения: topwar.ru

В компании BIRD сообщают, что выпускаемый ими БКО способен бороться со всеми известными типами ракет класса «земля-воздух»:

AMPS получили сотни единиц гражданских и военных платформ, используемых ведущими заказчиками, такими как правительство США, члены НАТО, ООН и другие военно-воздушные силы по всему миру. Система уже давно, непрерывно и успешно работает в зонах повышенного риска, включая Ливию, Ирак, Афганистан, Мали и Сомали.

Как указывается на сайте компании, всего выпускаемые на её мощностях БКО получили 550 вертолётов различных типов, как западного, так и советского или российского производства.