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РИА Новости

В Госдуме призвали отодвинуть позиции ВСУ на дальность ракет Storm Shadow

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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Девахина

Депутат Журавлев призвал отодвинуть позиции ВСУ на дальность действия ракет Storm Shadow

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (лидер партии "Родина"), комментируя передачу Украине британских ракет Storm Shadow, заявил, что следует отодвинуть позиции ВСУ от российских границ на дальность действия этих ракет.

Телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников ранее отметил, что Британия передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, при этом Лондон получил заверения от Киева, что они не будут использоваться по целям в РФ.

"Все эти сообщения о поставках все новых и новых видов вооружения Украине, конечно, заставляют нас корректировать собственную тактику и стратегию. И если дальность британских Storm Shadow больше 500 километров, то, получается, именно на такое расстояние от наших границ и следует отодвинуть позиции ВСУ, чтобы достать не смогли. Таким образом, вскоре и вовсе выйдет – для того, чтобы не представлять нам угрозы, такого государства, как Украина, и вовсе не должно существовать", - сообщил Журавлев РИА Новости.

Заверения от Киева, что ракеты не будут использоваться по целям в РФ, депутат назвал несостоятельными, так как понимание территории России у сторон абсолютно разное. "В итоге распоряжаются этой техникой украинские террористы – по Донецку наносят удары американские HIMARS, над российской территорией летают модернизированные в США беспилотники. При этом всем отлично известно о том, что едва ли не каждый удар согласовывается с американской стороной, более того, спецслужбы США даже выдают цели украинской артиллерии", - продолжил депутат.

Он отметил, что цена каждой Storm Shadow – больше миллиона долларов, и это показывает решимость Запада поставлять на Украину даже самое дорогостоящее и сложное оружие. "Они не остановятся, пока мы их не остановим. А это непременно произойдет, наши войска вполне успешно больше года противостоят всему блоку НАТО", - добавил депутат.

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