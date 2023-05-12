Войти
РИА Новости

В Киеве заявили, что ВСУ при наступлении придется обойти Запорожскую АЭС

106
0
0
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре.
Источник изображения: © РИА Новости

Глава "Энергоатома" Котин: ВСУ при контрнаступлении придется обойти Запорожскую АЭС

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украинским войскам в случае контрнаступления придется обойти Запорожскую АЭС (ЗАЭС), чтобы не повредить объект, заявил глава украинского "Энергоатома" Петр Котин.

"Есть ответственность за сохранение целостности (ЗАЭС), даже если она оккупирована русскими", - заявил Котин в интервью телеканалу CNN.

"В этом (в применении силы - ред.) нет необходимости. Все, что нужно - это просто перерезать связь между Запорожской АЭС и Крымом... Они будут окружены украинскими войсками, и единственная дорога, ведущая в Крым, будет взята нами", - добавил он.

В среду директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский сообщил, что состояние Запорожской АЭС стабильное, все сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, эвакуации персонала не проводится.

Владимир Зеленский ранее в четверг заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал в мае, что работа блоков на Запорожской атомной станции приостановлена из-за непредсказуемых действий со стороны Киева.

В начале января Котин заявлял, что Украина должна силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС, поскольку создание зоны безопасности на станции не представляется реалистичным.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
29.11.2021
Нависший пилотаж: на Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО
10.11.2021
США создают военную группировку у южных границ России
19.04.2021
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): Украина обвиняет Россию в эскалации
22.02.2021
«Уважаемые натовцы, летайте»: в Киеве объяснили заявление о небе Крыма
25.12.2018
Сергей Лавров: война России и США стала бы катастрофой для человечества
06.09.2018
ABC (Австралия): Россия репетирует глобальную войну и делает Западу раннее предупреждение
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 01:56
  • 49223
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 01:24
  • 22
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 11.05 21:21
  • 32
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 11.05 20:21
  • 10
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 11.05 15:31
  • 2
США заявили о намерении сдерживать Китай в течение десятилетий
  • 11.05 15:24
  • 70
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 11.05 14:13
  • 1
Times: Великобритания собирается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией
  • 11.05 13:08
  • 12
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 11.05 11:54
  • 2
Запад в ужасе от содеянного на Украине. Последствия уже проявили себя
  • 11.05 11:31
  • 441
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 11.05 09:12
  • 1
Французский парламент предпринял масштабный выпад против российской ЧВК «Вагнер»
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны