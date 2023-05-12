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Перуанская компания Disenos Casanave поставит БЛА CW-40D ВС Перу и Украины

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БЛА CW-40D
БЛА CW-40D.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 11 мая. Перуанская компания Disenos Casanave продала беспилотный авиационный комплекс собственной разработки CW-40D вооруженным силам Украины и Перу.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на информацию компании, продажи были произведены в январе 2023 года. Disenos Casanave отказалась раскрыть количество проданных БЛА и их стоимость.

Компания производит CW-40D в сотрудничестве с китайской фирмой Jouav. Стоимость одного CW-40D оценивается в 155 тыс. долл.

По информации производителя, CW-40D был разработан для выполнения задач сбора информации, наблюдения и разведки. Он представляет собой беспилотный летательный аппарат самолетного типа с возможностью вертикального взлета и посадки (ВВП). БЛА оснащен гибридной силовой установкой с электрическими и бензиновым двигателями. На прикрепленных к нижней части крыльев балках, соединенных с обратным V-образным хвостовым оперением, размещены четыре электродвигателя с несущими винтами, обеспечивающие вертикальный взлет и посадку.

Размах крыла БЛА – 2,3 м, длина – 4,6 м, максимальная взлетная масса – 45 кг. Он может находиться в воздухе до 10 ч, развивать максимальную скорость до 150 км/ч, выполнять задачи на высотах до 21325 футов, дальность действия в зоне прямой радиовидимости – до 200 км.

Аппарат оборудован стабилизированным электронно-оптическим блоком наблюдения MG170E с дневной камерой разрешением 1080 пикселей с 30-кратным масштабированием изображения и инфракрасной камерой разрешением 640х512 пикселей, лазерным дальномером (измеряемая дальность 50-4000 м).

Комплект CW-40D включает разработанное Jouav программное обеспечение для картографирования EagleMap, портативный планшет TC200 и портативную наземную станцию управления с двумя дисплеями GCS-303.

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