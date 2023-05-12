США рискуют "запороть" контрнаступление ВСУ в самый важный момент

BI: США рискуют "запороть" контрнаступление ВСУ чрезмерным давлением на Украину

США могут сорвать контрнаступление Украины настойчивыми требованиями нанести России "решающий удар", заявил Business Insider американский генерал Бен Ходжес. По его мнению, те, кто говорит о прекращении помощи, не верят в "решающую победу" Киева.

Мир ждет от Украины новых военных действий, и эта истерзанная боями страна ощущает нарастающее давление Запада, который требует от нее количественно измеримой победы. Но как рассказал изданию Business Insider отставной армейский генерал, расчеты на триумф во всем мире могут ослабить наступление еще до его начала.

Точное время начала долгожданного украинского контрнаступления неизвестно, но военные эксперты рассказали в этом месяце Business Insider, что произойти это должно уже в ближайшие недели. На протяжении долгих месяцев на востоке страны шли ожесточенные бои, и сейчас сторонники Украины на Западе возлагают большие надежды на предстоящее наступление, полагая, что Киев может и должен многого добиться.

"Что бы реально ни произошло на полях сражений, это надо будет расценивать как успех украинского народа, а также американских и европейских политиков", – рассказал в этом месяце изданию Business Insider отставной генерал-майор австралийской армии и военный стратег Мик Райан (Mick Ryan).

Мысль о том, что предстоящее наступление крайне важно для победы Украины, становится все более популярной по мере его приближения.

"Многие в США и НАТО обеспокоены тем, что это будет нескончаемый конфликт, что он будет длиться долгие годы, и что Запад будет тратить на него деньги без особой отдачи", – сказал полковник американского корпуса морской пехоты в отставке Марк Кансиан (Mark Cancian), работающий старшим советником Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований.

Одна только Америка с начала конфликта вложила в вооруженную борьбу Украины десятки миллиардов долларов. Другие западные страны также поставили ей очень важную и остро необходимую военную технику и оружие. Если Украина сумеет отобрать у России значительную часть занятых территорий или вернуть себе какой-нибудь ключевой регион, Соединенные Штаты и другие члены НАТО поверят, что окончание вооруженного конфликта не за горами, говорят военные эксперты.

Некоторые украинские военачальники, включая президента Владимира Зеленского, с опаской говорят о том, что контрнаступление может не оправдать ожиданий. На этой неделе они рассказали Washington Post, что прогнозы о решающем переломе в ходе военных действий могут оказаться преувеличением.

Но говорить об украинском наступлении так, будто оно станет решающим, по принципу "пан или пропал", это опасный прецедент, заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес (Ben Hodges), командовавший американскими войсками в Европе.

Ставки на Украине очень высоки, и речь идет не только о победе над Россией

"Я отвергаю все заявления о том, что у Украины остался всего один выстрел, что, если она не нанесет нокаутирующий удар, на этом все закончится, все скажут „очень жаль” и прекратят ее поддерживать", – сказал Ходжес.

Идею о том, что помощь Украине в случае неудачи контрнаступления будет прекращена, проталкивают политики и деятели, "не желающие этой стране победы", а также те, кто хочет побыстрее закончить этот вооруженный конфликт.

"Мы потратили миллиарды долларов – по идее, потому что верим в то, за что сражается Украина", – заявил Ходжес.

Вооруженный конфликт на Украине – это нечто большее, чем борьба двух стран, подчеркнул он. Государства Запада должны помогать Украине ради сохранения основанного на правилах мирового порядка, ради соблюдения суверенитета, прозрачности и прав человека во всем мире.

"Если мы не хотим держаться вместе и помогать Украине в разгроме России – значит, мы не ценим все эти вещи", – сказал Ходжес.

Усиливающуюся настороженность Запада в отношении этого конфликта он объяснил несколькими факторами, в том числе неверием в возможность поражения России, а также необоснованными страхами по поводу применения Москвой ядерного оружия. Ходжес подчеркнул, что шансы такого развития событий очень невелики.

"Думаю, в администрации есть немало высокопоставленных людей, которые не очень-то хотят решающей победы Украины", – сказал Ходжес. Он упрекнул администрацию Байдена за то, что та пока четко не определила, каковы стратегические цели США при оказании помощи Киеву.

Но несмотря на то, что Украина испытывает нарастающее давление, военные эксперты выражают осторожный оптимизм по поводу перспектив украинского контрнаступления. <…>

"Единственное, что может все запороть, это чрезмерное давление Запада на Украину, которое может помешать ей добиться полной победы", – заявил Ходжес.

Автор статьи: Эрин Снодграсс (Erin Snodgrass)