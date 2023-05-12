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ТАСС

Минобороны Литвы приостановило закупку термовизоров для Украины

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Флаг Литвы
Флаг Литвы.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

По данным ведомства, это связано с тем, что в отношении двух победивших в конкурсе фирм - Ados-tech и Ados pro - полиция начала предварительное следствие

ВИЛЬНЮС, 11 мая. /ТАСС/. Литовское оборонное ведомство приостановило процедуру закупки термовизоров, которые намеревалось передать Украине для использования ее армией. Об этом в четверг во время часа правительства в Сейме (парламенте) сообщил глава Минобороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"С учетом вновь открывшихся обстоятельств процесс закупки приостанавливается", - сказал он.

Как пояснил глава военного ведомства, это связано с тем, что в отношении двух победивших в конкурсе фирм - Ados-tech и Ados pro - в марте полицией было начато предварительное следствие. "Это связано с другими обстоятельствами, обнародовать которые в интересах следствия мы не можем", - отметил Анушаускас.

Оптика является одной из категорий передаваемых Литвой Украине средств для использования военными. 

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Страны
Литва
Украина
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