МО РФ назвало информацию о перехвате "Кинжала" попыткой выдать желаемое за действительное

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Киев пытается выдать желаемое за действительное заявлениями о якобы перехвате ракеты "Кинжал", перехватить ее зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot нельзя. Об этом сообщил ТАСС в четверг высокопоставленный источник в Минобороны России.

"Вброс о том, что якобы был перехвачен "Кинжал", - попытка выдать желаемое за действительное", - заявил собеседник агентства.

По словам источника, скорость полета ракеты "Кинжал" превышает предельные боевые режимы поставленных Западом Киеву зенитных ракетных комплексов, включая Patriot. "Кроме того, осуществляемый "Кинжалом" на конечном участке полета противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель исключает перехват данного средства поражения зенитными ракетными комплексами", - подчеркнул он.

Собеседник агентства рассказал, что регулярные сообщения Киева якобы о перехвате российских ракет направлены на оправдание перерасхода боекомплекта поставленных Западом средств противовоздушной обороны. "Количество перехватов в два-три раза больше, чем реально мы запускаем. И, обращу внимание, - не тех ракет, которые прилетают. Делают они это, чтобы оправдать перерасход боекомплекта западных комплексов ПВО, натягивая их эффективность", - отметил он.

9 мая Министерство обороны США заявило, что Украина сбила новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью переданного ей ЗРК Patriot. Тогда глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер утвердительно ответил на просьбу подтвердить, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал", используя систему ПВО Patriot.

В новость внесена правка (17:10 мск) - передается с исправлением в лиде, добавлено пропущенное слово - нельзя.