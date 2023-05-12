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ЦАМТО

США передадут ВС Польши партию вертолетов AH-64 "Апач"

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Вертолет AH-64D Apache
Вертолет AH-64D Apache.
Источник изображения: © flickr.com / Airwolfhound

ЦАМТО, 11 мая. Как заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак после встречи с министром обороны США Ллойдом Дж. Остином, он получил заверения в том, что СВ США предоставят ВС Польши ударные вертолеты "Апач" из наличия еще до подписания контракта на закупку 96 новых машин.

М.Блащак 5 мая встретился в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Дж. Остином. Переговоры были посвящены польско-американскому военному сотрудничеству, ситуации с безопасностью на восточном фланге НАТО и в Европе, повышению оперативной совместимости ВС двух стран и американскому военному присутствию в Польше.

Через несколько недель польские пилоты должны приступить к обучению. Вертолеты будут развернуты на восточном фланге НАТО в составе 18-й механизированной дивизии.

По информации М.Блащака, имеется договоренность о поставке 8 вертолетов, которые будут отправлены в Польшу после завершения обучения пилотов и техников. Предположительно, подготовка будет завершена не ранее следующего года.

В ходе встречи в Пентагоне М.Блащак и Ллойд Дж. Остин также подписали соглашение о взаимности в оборонных закупках, которое должно укрепить сотрудничество в военно-технической сфере. Некоторые детали для американских вооружений уже производятся в Польше, включая компоненты фюзеляжа F-16. Соглашение позволит расширить участие польской промышленности в производстве американских вооружений.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2022 года корпорация Boeing сообщила, что правительство Польши выбрало AH-64 "Апач" в качестве победителя конкурса на поставку ВС страны новых ударных вертолетов в рамках программы "Крук" (KRUK).

Одновременно министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в ходе состоявшегося 8 сентября в Рамштайне заседания "Контактной группы по обороне Украины" обсудил с министром обороны США Ллойдом Дж. Остином ряд вопросов развития двустороннего военного сотрудничества, включая присутствие войск США в Польше и модернизацию ВС РП. В частности, обсуждался запрос Польши на поставку 96 ударных вертолетов AH-64 "Апач". Польша стремится получить данные вертолеты, однако из-за производственных ограничений в США быстрые поставки невозможны. По этой причине польский министр запросил возможность получения в лизинг "Апач" из состава СВ США.

Предполагается, что первые вертолеты будут переданы в состав 18-й механизированной дивизии, которая будет оснащена танками "Абрамс", поскольку "Апач" успешно взаимодействуют с ними. Данное решение должно стать средством сдерживания потенциального противника (читай России и Белоруссии – ЦАМТО).

Как заявил М.Блащак, несмотря на то, что ВС Польши стремятся заказывать вертолеты на заводах, расположенных на территории страны (PZL Њwidnik и PZL Mielec), в случае ударных вертолетов они выбрали американский "Апач".

Как предполагается, компания Boeing предложила Польше последнюю версию "Апач", AH-64E V6, летные испытания которой начались в 2020 году. На текущий момент продажа новых вертолетов официально сторонами не согласована.

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Белоруссия
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