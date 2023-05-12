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ТАСС

Секретарь СНБО не исключил обмен экс-главы "Мотор сич" на украинских военнопленных

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Глава СНБО Украины Алексей Данилов
Глава СНБО Украины Алексей Данилов.
Источник изображения: Valentyn Ogirenko/Reuters

Алексей Данилов заявил, что просьба Вячеслава Богуслаева об обмене "подтверждает, что он был агентом России"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Экс-президент украинской компании "Мотор сич" Вячеслав Богуслаев может быть включен в списки для обмена на украинских военнопленных. Об этом заявил в четверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, комментируя просьбу Богуслаева о таком обмене.

"Богуслаев просто этим письмом подтверждает, что он был агентом России <...>. Все эти агенты, которые все еще есть на территории Украины, они еще будут проситься, чтобы их обменяли, - сказал Данилов. - Мы занимаемся возвращением наших граждан <...>, поэтому решение [по обмену Богуслаева], если будет приниматься, будет только в пользу нашей страны".

В среду стало известно, что еще 20 марта Богуслаев написал в офис президента Украины письмо с просьбой включить его в список на обмен с Россией. в связи с этим глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк не исключил такой возможности, но отметил, что обвиняемый "должен дать все необходимые показания, а уже потом станет качественным обменным фондом".

23 октября 2022 года СБУ предъявила 84-летнему Богуслаеву обвинения в "коллаборационизме" и "работе на Россию", а 24 октября суд арестовал подозреваемого. 1 февраля СБУ предъявила Богуслаеву новое обвинение - в "содействии деятельности террористической организации". По утверждению СБУ, "Мотор сич" через зарубежные компании поставляла на Снежнянский машиностроительный завод в ДНР сырье и получала от него изготовленные запчасти для авиационных двигателей.

В марте 2023 года бывшему руководителю компании предъявили еще одно обвинение - в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. По утверждению следователей СБУ, Богуслаев разукомплектовывал вертолеты и скрывал документы на них, чтобы техника не попала в руки украинских военных.

"Мотор сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году Киев запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-140
Ан-148
Ан-70
Ми-17
Ми-8
Як-130
Персоны
Богуслаев Вячеслав
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