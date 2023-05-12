Войти
Военное обозрение

Китайские ученые установили важный рекорд в области термоядерного синтеза

103
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китайское «искусственное солнце», как прозвали в прессе экспериментальный сверхпроводящий токамака EAST, установил очередной рекорд по удержанию плазмы. Данное достижение КНР в области термоядерного синтеза еще сильнее приблизило человечество к созданию фактически бесконечного источника энергии.

До относительно недавнего времени отдельные эксперименты с токамаками обычно длились максимум несколько секунд. Ученые, занимающиеся термоядерным синтезом, называли их «выстрелами». В то же время, увеличение периода удержания раскаленной плазмы внутри магнитного поля имеет решающее значение для реализации перспективных проектов в области получения термоядерной энергии.

Стоит напомнить, что 30 декабря 2021 года, токамак EAST смог удержать плазму температурой 100 миллионов градусов Цельсия более 17 минут, что стало абсолютным рекордом. Результата удалось достичь отчасти благодаря открытию до сих пор неизвестного состояния плазмы, которое китайские ученые назвали «режимом Super-I».

Теперь, как пишет издание Asia Times, КНР вышла на новый уровень в области термоядерного синтеза. В ходе эксперимента 12 апреля 2023 года ученые из КНР смогли добиться времени удержания раскаленной до 100 миллионов градусов Цельсия плазмы внутри токамака EAST на протяжении 6 минут. При этом плазма находилась не в «режиме Super-I», а в «H-режиме», где H означает – высокая степень изоляции.

Данный эксперимент крайне важен, так как международный тороидальный экспериментальный реактор (ИТЭР), строящийся в настоящее время во Франции, по прогнозам, будет работать именно в «H-режиме». В свою очередь, предполагается, что данный гигантский токамак должен стать последним шагом на пути к прототипу термоядерной электростанции, подарив человечеству почти бесконечный источник энергии.

Стоит добавить, что параллельно с международным проектом ИТЕР, некоторые страны проводят собственные эксперименты в данной области. Так, Китай регулярно добивается роста показателей своего токамака EAST. В то же время, собственный исследовательский термоядерный реактор имеется и у нас. Российский Т-15 весной 2021 года был запущен в Курчатовском институте.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Франция
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
25.02.2022
Kupředu do minulosti: Украине уже ничто не поможет
18.02.2022
Главред: Киеву пора начинать подсчет убытков
16.03.2020
Кремль считает лучшей площадкой для саммита ядерной "пятерки" ГА ООН в сентябре
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
09.01.2018
Заработал предвестник термоядерного реактора
04.07.2012
Российский подводный флот глазами западных партнеров
29.12.2009
Советский след китайского тигра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 01:56
  • 49223
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 01:24
  • 22
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 11.05 21:21
  • 32
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 11.05 20:21
  • 10
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 11.05 15:31
  • 2
США заявили о намерении сдерживать Китай в течение десятилетий
  • 11.05 15:24
  • 70
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 11.05 14:13
  • 1
Times: Великобритания собирается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией
  • 11.05 13:08
  • 12
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 11.05 11:54
  • 2
Запад в ужасе от содеянного на Украине. Последствия уже проявили себя
  • 11.05 11:31
  • 441
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 11.05 09:12
  • 1
Французский парламент предпринял масштабный выпад против российской ЧВК «Вагнер»
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны