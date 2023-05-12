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ТАСС

В Кремле пообещали адекватный ответ на поставку Британией Киеву ракет большой дальности

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва "весьма негативно" отнеслась к этому решению Лондона

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Поставка Великобританией киевскому режиму ракет большой дальности потребует адекватного ответа от российских военных, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль "весьма негативно" отнесся к поставкам Лондоном Киеву ракет большой дальности.

"Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне", - указал пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания предоставила Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. По их информации, дальность таких ракет позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России.

Storm Shadow - это авиационная крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. Дальность стрельбы составляет более 250 км. 

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