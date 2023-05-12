Оригинал взят у коллеги saidpvo в Парад Победы 9 мая 2023 года в Москве

9 мая 2023 года в Москве на Красной площади прошел военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Парад начался с выноса на Красную площадь Флага России и Знамени Победы. Командовал парадом Главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал - Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Президент России - Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Путин присутствовал на военном Параде.

В составе пешей колонны по Красной площади прошли 30 парадных расчётов: более восьми тысяч военнослужащих, в числе которых - 530 бойцов специальной военной операции.

Механизированную колонну возглавил легендарный "танк Победы" Т-34-85. По брусчатке главной площади проехали бронеавтомобили "Тигр-М", БТР-82А, БМП "Бумеранг", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". Впервые участие в параде приняли новейшие бронемашины "Спартак" и 3-СТС "Ахмат".

С Днём Победы!

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