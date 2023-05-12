Войти
ИноСМИ

Польшу бросят один на один с Россией. Остается ждать ударов и пинков

107
0
0
Тренировка сил территориальной обороны на военном полигоне в Минске-Мазовецком, Польша
Тренировка сил территориальной обороны на военном полигоне в Минске-Мазовецком, Польша.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Myśl Polska: США сосредотачиваются на Китае, а Польшу оставят один на один с Россией

Вступление Китая в игру на Украине приближает начало китайско-американского столкновения, пишет Myśl Polska. США полностью сосредоточатся на Китае, и Польша останется один на один с Россией. Никто ей не поможет, предупреждает автор статьи.

В предыдущей статье я писал, что в последних событиях я увидел один переломный момент и две приметы времени. (...) Сегодня я постараюсь описать вышеупомянутый переломный момент.

Из разных аспектов конфликта военный интересует меня менее всего. Я считаю, что он не так важен, как политические и экономические грани этой проблемы. Кроме того, у меня нет доступа к достоверным, проверяемым источникам, а, учитывая, что все конфликтующие стороны безбожно лгут, отслеживать, кто что захватил, какое оружие использовал и сколько солдат противника уничтожил – пустая трата времени. По крайней мере, в моем случае.

Итак, из того, что мы можем видеть, понятно, что на поле боя Украина не побеждает, и, кажется, шансов победить у нее все меньше. В этом я не ошибся. Кроме того, я считал, что это, по сути, конфликт между русскими и американцами. Насчет этого я тоже был прав. Однако сейчас эту точку зрения я должен перепроверить. Дело в том, что сейчас особенность этого момента заключается в том, что данный конфликт перестает или уже перестал быть русско-американским и превращается (политически и экономически) в китайско-американскую войну.

Пока что друг другу противостоят русские и украинцы. При этом политическое и экономическое управление этим конфликтом с украинской стороны уже давно взяли на себя американцы. Однако сейчас политически и экономически (хотя мне трудно сказать, в какой именно степени) Китай отодвигает Россию на второй план. В действиях китайцев я прослеживаю реализацию учения их великого стратега Сунь Цзы, согласно которому величайшая победа – это победа над врагом без военного столкновения. Пока что в мировом соперничестве с США китайцы побеждают именно так. Но как долго они смогут действовать мирными средствами? Американцы также усердно изучают труды Сунь-Цзы и делают выводы. Они не могут позволить себе слишком долго проигрывать китайцам. Я считаю, что они окажутся в безвыходном положении, и рано или поздно им придется остановить экспансию Китая военными средствами. Вопрос в том, в какой момент и где произойдет открытое столкновение? Будет ли это эскалация кризиса на Украине? Или это будет Тайвань? Или новая горячая точка китайско-американского конфликта возникнет в другой части мира? Я этого не знаю, но полагаю, что это будет не Украина. Конфликт на Украине продолжится в формате гибридной войны.

Цель американцев в событиях на Украине, как представляется, остается неизменной – максимальное военное, экономическое и политическое ослабление России – по возможности, до состояния, при котором они смогут навязать ей свою волю. Китайцы, в свою очередь, не могут позволить американцам ослабить Россию до такого состояния. Вероятно, по этой причине – вопреки желанию американцев – Китай может стремиться к прекращению этого конфликт. Являются ли его последние предложения (что-то вроде Плана Маршалла для Украины) проявлением этой стратегии? Возможно. Но, прежде всего, я считаю, что вступление китайцев в игру на Украине превращает его из регионального в глобального игрока и приближает начало китайско-американского военного столкновения, хотя гибридная война на Украине никуда не денется.

Как этот переломный момент отразится на Польше? Ничего хорошего я не ожидаю. Из-за провальной политики польского правительства в отношении этого конфликта превращение его в политическом и экономическом измерении в конфликт между Китаем и США ухудшит положение Польши.Политика правительства партии "Право и справедливость" (ПиС) сознательно направлена на ухудшение отношений с Китаем. Начинают звучать совершенно идиотские голоса, призывающие к разрыву дипломатических отношений с Россией. Эту политику, которая явно ведет к катастрофе, дополняют планы создания государственного союза с Украиной. Теперь рассмотрим наиболее вероятное развитие событий, сводящееся к тому, что Украина терпит поражение, а в другой части мира вспыхивает военное столкновение Китая и США. Продолжат ли американцы оказывать помощь – уже не Украине, а Польше?

Я думаю, что нет. Весь свой потенциал они должны будут сосредоточить против Китая и, вероятно, еще потребуют помощи от союзников по НАТО. Польша, разорвав дипломатические отношения с Россией, а также фактически находясь с ней в состоянии войны и к тому же раздавшая свое вооружение – на что и на кого она может рассчитывать?Правительство ПиС уже позаботилось о том, чтобы максимально испортить отношения с Германией, которая к тому же не является военной державой и стать ею в короткие сроки не в состоянии. Я могу себе представить, что немцы договорятся с русскими и обеспечат интересы своих предприятий в Польше. Однако я не могу вообразить, что в нынешних политических реалиях Германия задействуют свою армию для защиты Польши. Можно, конечно, пофантазировать насчет того, что Франция или Великобритания предоставят нам гарантии безопасности, но, учитывая наш исторический опыт, эти мечты скорее похожи на грустную шутку.

Масштабный китайско-американский конфликт неотвратимо приближается. Польша – разрушенная изнутри, разоруженная, лишенная реальных союзников, которые в случае неизбежного столкновения с Россией смогли бы оказать ей эффективную поддержку – словно подвыпивший забияка на деревенской гулянке, брошенный физически крепкими дружками, беспомощно ждет ударов и пинков от разъяренных бугаев из чужой деревни, которых он оскорблял и провоцировал. И сейчас я думаю о том, можно ли если не развернуть эту ситуацию вспять, то хотя бы остановить это движение к катастрофе?

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Китай
Польша
Россия
США
Тайвань
Украина
Франция
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
12.05.2023
США совершили стратегическую ошибку, которая станет для них фатальной
07.09.2022
У России есть разные способы прийти к успеху на Украине
15.11.2021
The Times (Великобритания): британские войска появились в Польше в условиях напряженности с Россией
04.02.2019
Вашингтон готовится победить Пекин на просторах двух океанов
01.11.2016
Российский военный бюджет — не для шантажа и показухи, а для войны
27.06.2016
Секрет непревзойденности "Искандера" и "Вербы"
28.07.2010
«Пионер» например
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 01:56
  • 49223
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 01:24
  • 22
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 11.05 21:21
  • 32
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 11.05 20:21
  • 10
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 11.05 15:31
  • 2
США заявили о намерении сдерживать Китай в течение десятилетий
  • 11.05 15:24
  • 70
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 11.05 14:13
  • 1
Times: Великобритания собирается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией
  • 11.05 13:08
  • 12
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 11.05 11:54
  • 2
Запад в ужасе от содеянного на Украине. Последствия уже проявили себя
  • 11.05 11:31
  • 441
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 11.05 09:12
  • 1
Французский парламент предпринял масштабный выпад против российской ЧВК «Вагнер»
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны