Польшу бросят один на один с Россией. Остается ждать ударов и пинков

Myśl Polska: США сосредотачиваются на Китае, а Польшу оставят один на один с Россией

Вступление Китая в игру на Украине приближает начало китайско-американского столкновения, пишет Myśl Polska. США полностью сосредоточатся на Китае, и Польша останется один на один с Россией. Никто ей не поможет, предупреждает автор статьи.

В предыдущей статье я писал, что в последних событиях я увидел один переломный момент и две приметы времени. (...) Сегодня я постараюсь описать вышеупомянутый переломный момент.

Из разных аспектов конфликта военный интересует меня менее всего. Я считаю, что он не так важен, как политические и экономические грани этой проблемы. Кроме того, у меня нет доступа к достоверным, проверяемым источникам, а, учитывая, что все конфликтующие стороны безбожно лгут, отслеживать, кто что захватил, какое оружие использовал и сколько солдат противника уничтожил – пустая трата времени. По крайней мере, в моем случае.

Итак, из того, что мы можем видеть, понятно, что на поле боя Украина не побеждает, и, кажется, шансов победить у нее все меньше. В этом я не ошибся. Кроме того, я считал, что это, по сути, конфликт между русскими и американцами. Насчет этого я тоже был прав. Однако сейчас эту точку зрения я должен перепроверить. Дело в том, что сейчас особенность этого момента заключается в том, что данный конфликт перестает или уже перестал быть русско-американским и превращается (политически и экономически) в китайско-американскую войну.

Пока что друг другу противостоят русские и украинцы. При этом политическое и экономическое управление этим конфликтом с украинской стороны уже давно взяли на себя американцы. Однако сейчас политически и экономически (хотя мне трудно сказать, в какой именно степени) Китай отодвигает Россию на второй план. В действиях китайцев я прослеживаю реализацию учения их великого стратега Сунь Цзы, согласно которому величайшая победа – это победа над врагом без военного столкновения. Пока что в мировом соперничестве с США китайцы побеждают именно так. Но как долго они смогут действовать мирными средствами? Американцы также усердно изучают труды Сунь-Цзы и делают выводы. Они не могут позволить себе слишком долго проигрывать китайцам. Я считаю, что они окажутся в безвыходном положении, и рано или поздно им придется остановить экспансию Китая военными средствами. Вопрос в том, в какой момент и где произойдет открытое столкновение? Будет ли это эскалация кризиса на Украине? Или это будет Тайвань? Или новая горячая точка китайско-американского конфликта возникнет в другой части мира? Я этого не знаю, но полагаю, что это будет не Украина. Конфликт на Украине продолжится в формате гибридной войны.

Цель американцев в событиях на Украине, как представляется, остается неизменной – максимальное военное, экономическое и политическое ослабление России – по возможности, до состояния, при котором они смогут навязать ей свою волю. Китайцы, в свою очередь, не могут позволить американцам ослабить Россию до такого состояния. Вероятно, по этой причине – вопреки желанию американцев – Китай может стремиться к прекращению этого конфликт. Являются ли его последние предложения (что-то вроде Плана Маршалла для Украины) проявлением этой стратегии? Возможно. Но, прежде всего, я считаю, что вступление китайцев в игру на Украине превращает его из регионального в глобального игрока и приближает начало китайско-американского военного столкновения, хотя гибридная война на Украине никуда не денется.

Как этот переломный момент отразится на Польше? Ничего хорошего я не ожидаю. Из-за провальной политики польского правительства в отношении этого конфликта превращение его в политическом и экономическом измерении в конфликт между Китаем и США ухудшит положение Польши.Политика правительства партии "Право и справедливость" (ПиС) сознательно направлена на ухудшение отношений с Китаем. Начинают звучать совершенно идиотские голоса, призывающие к разрыву дипломатических отношений с Россией. Эту политику, которая явно ведет к катастрофе, дополняют планы создания государственного союза с Украиной. Теперь рассмотрим наиболее вероятное развитие событий, сводящееся к тому, что Украина терпит поражение, а в другой части мира вспыхивает военное столкновение Китая и США. Продолжат ли американцы оказывать помощь – уже не Украине, а Польше?

Я думаю, что нет. Весь свой потенциал они должны будут сосредоточить против Китая и, вероятно, еще потребуют помощи от союзников по НАТО. Польша, разорвав дипломатические отношения с Россией, а также фактически находясь с ней в состоянии войны и к тому же раздавшая свое вооружение – на что и на кого она может рассчитывать?Правительство ПиС уже позаботилось о том, чтобы максимально испортить отношения с Германией, которая к тому же не является военной державой и стать ею в короткие сроки не в состоянии. Я могу себе представить, что немцы договорятся с русскими и обеспечат интересы своих предприятий в Польше. Однако я не могу вообразить, что в нынешних политических реалиях Германия задействуют свою армию для защиты Польши. Можно, конечно, пофантазировать насчет того, что Франция или Великобритания предоставят нам гарантии безопасности, но, учитывая наш исторический опыт, эти мечты скорее похожи на грустную шутку.

Масштабный китайско-американский конфликт неотвратимо приближается. Польша – разрушенная изнутри, разоруженная, лишенная реальных союзников, которые в случае неизбежного столкновения с Россией смогли бы оказать ей эффективную поддержку – словно подвыпивший забияка на деревенской гулянке, брошенный физически крепкими дружками, беспомощно ждет ударов и пинков от разъяренных бугаев из чужой деревни, которых он оскорблял и провоцировал. И сейчас я думаю о том, можно ли если не развернуть эту ситуацию вспять, то хотя бы остановить это движение к катастрофе?