Войти
РИА Новости

В Госдуме призвали Зеленского готовиться к капитуляции вместо наступления

104
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды.
Источник изображения: © AP Photo / Yves Herman

Депутат Госдумы Шеремет призвал Зеленского готовиться к капитуляции вместо наступления

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому вместо контрнаступления готовиться к подписанию акта о капитуляции.

Ранее Зеленский в интервью европейским СМИ заявил, что украинской армии нужно немного больше времени для подготовки контрнаступления.

"Время для Зеленского истекло. Ему пора вместо контрнаступления готовиться к подписанию акта о капитуляции. Киевский режим падет. В этом нет сомнений", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, чем быстрее украинский народ осознает, в какой тупик его завела киевская власть, тем быстрее Украина вернется к мирной жизни.

Вместе с тем собеседник агентства не исключил, что киевские власти могут решиться предпринять попытку контрнаступления, а заявление Зеленского окажется намеренным вбросом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
30.06.2021
Нидерланды обвинили ВКС РФ в создании «небезопасной ситуации» в Черном море
30.12.2019
Компания "Роскосмоса" подаст в суд на канадского производителя спутников
13.08.2018
Украина запустила производство 152-мм снарядов
30.03.2016
Спутники санкций
06.06.2014
«Укроборопром» утверждает, что в боях под Славянском БТР-4Е подтвердили заявленные ТТХ
12.10.2011
Верховная Рада поддержала увеличение на 200,8 млн грн до конца года УФ предприятий ГАК "Антонов"
18.04.2007
Все 16 зарубежных микроспутников отделились от ракеты-носителя "Днепр"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 01:56
  • 49223
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 01:24
  • 22
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 11.05 21:21
  • 32
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 11.05 20:21
  • 10
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 11.05 15:31
  • 2
США заявили о намерении сдерживать Китай в течение десятилетий
  • 11.05 15:24
  • 70
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 11.05 14:13
  • 1
Times: Великобритания собирается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией
  • 11.05 13:08
  • 12
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 11.05 11:54
  • 2
Запад в ужасе от содеянного на Украине. Последствия уже проявили себя
  • 11.05 11:31
  • 441
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 11.05 09:12
  • 1
Французский парламент предпринял масштабный выпад против российской ЧВК «Вагнер»
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны