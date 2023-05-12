Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды.

Депутат Госдумы Шеремет призвал Зеленского готовиться к капитуляции вместо наступления

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому вместо контрнаступления готовиться к подписанию акта о капитуляции.

Ранее Зеленский в интервью европейским СМИ заявил, что украинской армии нужно немного больше времени для подготовки контрнаступления.

"Время для Зеленского истекло. Ему пора вместо контрнаступления готовиться к подписанию акта о капитуляции. Киевский режим падет. В этом нет сомнений", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, чем быстрее украинский народ осознает, в какой тупик его завела киевская власть, тем быстрее Украина вернется к мирной жизни.

Вместе с тем собеседник агентства не исключил, что киевские власти могут решиться предпринять попытку контрнаступления, а заявление Зеленского окажется намеренным вбросом.