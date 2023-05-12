"Северная верфь" передала Военно-морскому флоту новейший ракетный корвет "Меркурий"

После утверждения приемного акта главнокомандующий ВМФ Николай Евменов назначит дату подъема военно-морского флага на корвете

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. "Северная верфь" передала Военно-морскому флоту (ВМФ) новейший ракетный корвет "Меркурий" проекта 20380. Об этом сообщили в четверг на предприятии.

"Председатель комиссии государственной приемки кораблей капитан первого ранга Виктор Иванов подписал приемный акт государственных испытаний корвета "Меркурий" проекта 20380, построенного на "Северной верфи". После утверждения приемного акта главнокомандующий ВМФ Николай Евменов назначит дату подъема военно-морского флага на корвете", - говорится в сообщении.

По данным предприятия, накануне сдаточная команда корвета и военные моряки завершили испытания и проверку корабельных систем, комплексов вооружения и спецсредств корабля, провели ревизию и подготовили "Меркурий" к передаче экипажу.

Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова корвету проекта 20380 в октябре 2021 года было присвоено имя "Меркурий" в честь брига "Меркурий", ставшего символом мужества и мастерства русских моряков.

Современный "Меркурий" - пятый корвет, построенный на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по проекту 20380, разработанному ЦМКБ "Алмаз". Предыдущие четыре корвета - "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и "Бойкий" - несут службу на Балтийском флоте.

Многоцелевые корветы проекта 20380 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27. Основное ударное оружие корветов проекта 20380 - противокорабельный ракетный комплекс "Уран".