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ТАСС

В ДНР заявили, что данные США по потерям ВСУ занижены

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Раненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

По словам советника врио главы региона, Вашингтон не учитывает санитарные потери и пропавших без вести

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Озвученные американскими политиками данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ)занижены, так как не учитывают санитарные потери и пропавших без вести. Об этом в четверг заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире канала "Россия-1".

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что потери ВСУ составляют около 300 тысяч военнослужащих.

"В этой цифре не учтены санитарные потери и без вести пропавшие, которые являются уже убитыми. Убитых солдат противника на всей линии фронта - в так называемой серой зоне - и даже на нашей территории достаточно много. Противник не пытается даже забирать эти тела. Их на самом деле десятки тысяч, и я думаю, что эта цифра (потерь ВСУ - прим. ТАСС) реально несколько выше", - сказал Гагин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг интервью европейским СМИ, что информация о потерях ВСУ засекречена и будет оставаться такой до завершения конфликта. 

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