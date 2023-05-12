В ДНР заявили, что данные США по потерям ВСУ занижены

По словам советника врио главы региона, Вашингтон не учитывает санитарные потери и пропавших без вести

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Озвученные американскими политиками данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ)занижены, так как не учитывают санитарные потери и пропавших без вести. Об этом в четверг заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире канала "Россия-1".

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что потери ВСУ составляют около 300 тысяч военнослужащих.

"В этой цифре не учтены санитарные потери и без вести пропавшие, которые являются уже убитыми. Убитых солдат противника на всей линии фронта - в так называемой серой зоне - и даже на нашей территории достаточно много. Противник не пытается даже забирать эти тела. Их на самом деле десятки тысяч, и я думаю, что эта цифра (потерь ВСУ - прим. ТАСС) реально несколько выше", - сказал Гагин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг интервью европейским СМИ, что информация о потерях ВСУ засекречена и будет оставаться такой до завершения конфликта.