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Известия.ru

«Северная верфь» сообщила о передаче ВМФ ракетного корвета «Меркурий»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Быркин

Судостроительный завод «Северная верфь» передала Военно-морскому флоту (ВМФ) ракетный корвет «Меркурий». Об этом 11 мая сообщили на предприятии.

«Председатель комиссии государственной приемки кораблей капитан первого ранга Виктор Иванов подписал приемный акт государственных испытаний корвета «Меркурий» проекта 20380, построенного на «Северной верфи». После утверждения приемного акта главнокомандующий ВМФ Николай Евменов назначит дату подъема военно-морского флага на корвете», — цитирует сообщение предприятия ТАСС.

Сдаточная команда корвета и военные моряки накануне завершили испытания и проверку корабельных систем, комплексов вооружения и спецсредств корабля, а также провели ревизию и подготовили корвет, чтобы передать команде.

Минобороны РФ 7 февраля 2023 года сообщало, что корвет «Меркурий» вместе с фрегатом «Адмирал Головко» войдет в состав Северного флота в этом году. Тогда в ведомстве заявили, что «Меркурий» пополнит состав надводной составляющей Черноморского флота.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
22350
СФ
ЧФ
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