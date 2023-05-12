В США объяснили, почему помощь Вашингтона приведет к поражению Киева

TAC: продолжение поддержки Украины со стороны США приведет к поражению Киева

Если США и дальше будут поддерживать Украину, это может грозить ей поражением, пишет Дуг Бэндоу в статье для ТАС. Вашингтон не должен подстрекать Киев. Затягивание конфликта обернется его эскалацией или даже прямым участием США.

Дуг Бэндоу

Российско-украинский вооруженный конфликт продолжается. Удар беспилотника по Кремлю, предположительно нанесенный Киевом, привел к новому всплеску воинственной риторики. Потери от этого конфликта ужасающие, а несут их преимущественно украинцы, потому что их страна стала главным полем боя.

Конца боевым действиям не видно. <…> Запад в своих оценках запланированного украинского контрнаступления не строит больших надежд. Он предупреждает, что усилия Киева вряд ли приведут к достижению поставленных целей. ВСУ не хватает живой силы, поставок оружия от союзников мало, и Украина вряд ли сумеет победить Россию.

Таким образом, поддержка военных действий до тех пор, пока Зеленский не вернет территории, утраченные не только в прошлом году, но и в 2014, может привести к истощению Украины, к патовой ситуации и даже к ее поражению. Как утверждают США, Киев имеет право самостоятельно решать, сколько ему воевать. Но Вашингтон не должен подстрекать Украину, а уж тем более помогать ей вести бесплодные военные действия, как бы доблестно ни сражались ее бойцы. Затягивание конфликта чревато его расширением и эскалацией с вовлечением США.

Тем не менее, многочисленная когорта воинствующих американских ястребов по-прежнему твердо настроена на победу Украины. Многим это дает эмоциональное удовлетворение — ведь это Москва начала военные действия, хотя безответственная и безрассудная политика союзников Киева во многом этому способствовала. Однако такой конфронтационный курс создает угрозу для американского народа, а именно за его безопасность в первую очередь отвечает Вашингтон.

Во-первых, Украина не имеет особого, а уж тем более жизненно важного значения для безопасности США. Украинский суверенитет необходимо соблюдать, но ради него Соединенные Штаты не должны вступать в войну с Россией, и неважно, холодная это война или горячая. Стабильные и мирные отношения между Москвой и Киевом пойдут на пользу Восточной Европе, а опосредованно и Вашингтону. Но безопасность Америки гораздо важнее.

Стоит наказать государство, осуществляющее преступные действия. Тем не менее, Вашингтон, рядящийся в одежды ангела мщения, своими действиями не защитит американцев, но в большей мере создаст для них угрозу. Безусловно, США в роли мстителя не заслуживают никакого доверия, потому что в последние годы на их совести гораздо больше смертей гражданского населения, чем у России. Это буквально сотни тысяч иракцев, ливийцев и йеменцев.

Да, надо учитывать гуманитарные интересы, но не больше, чем во многих других конфликтах, которые Вашингтон игнорирует, а иногда сознательно поддерживает, скажем, в Йемене. Кроме того, США не по силам исправить все несправедливости. Гораздо важнее другое. Даже праведное дело может стать аморальным, если оно продлевает людские страдания и усиливает вероятность геополитической катастрофы.

Поддержка украинского суверенитета требует предоставления определенной военной помощи Украине и санкций против российского государства. Но такие действия необходимо соизмерять со ставками Америки в этом конфликте. Не менее важно и другое. Приоритетом для Вашингтона должно стать прекращение этого вооруженного конфликта и создание такой схемы сосуществования, в которой учитывались бы соображения безопасности как Киева, так и Москвы. Важно не то, что думают США по поводу удовлетворения российского народа. Важно то, что реально удовлетворит российский народ. Иначе США рискуют узаконить этот конфликт вместо того, чтобы покончить с ним.

К сожалению, в американской политике продолжают господствовать сторонники нескончаемой войны, которые поддерживают постоянные и незаконные военные интервенции США по всему миру. Они делают напыщенные заявления, но доводы у них убогие и опасные. Понимая неуклюжесть своих попыток представить конфликт в качестве высоконравственного крестового похода, некоторые воинствующие ястребы утверждают, что победа жизненно важна для безопасности Европы, а следовательно, и для безопасности Америки. Но такая аргументация была несостоятельной даже до того, как Москва начала свою операцию на Украине.

Владимир Путин – безжалостный диктатор, но он не пытается восстановить Советский Союз, а уж тем более захватить Европу. Придя к власти, он поначалу был благожелательно настроен по отношению к союзникам. После 11 сентября Путин предложил поддержку США, а выступая в немецком бундестаге, он говорил о примирении и компромиссах. Даже когда отношения испортились, он действовал весьма сдержанно, в основном реагируя на сепаратистские настроения в Грузии и на Украине. После окончания холодной войны Украина всегда занимала самое важное место в его мыслях по поводу безопасности.

Даже если бы у Москвы и были обширные злокозненные планы, средств для их осуществления у нее явно недостаточно. В вопросах обороны Европа целиком зависит от Америки, но это вопрос выбора, а не необходимости. Совокупный ВВП у европейцев в десять раз больше, чем у России, а численность населения в три с лишним раза больше. Союзники просто предпочитают, чтобы Вашингтон делал всю работу за них. Это дает им возможность вкладывать больше средств в свои богатые государства всеобщего благоденствия. Военные действия длятся больше года. Кто-то может себе представить, как потрепанные российские легионы проходят маршем по Польше, Германии и Франции, чтобы в итоге выйти на берега Атлантики? Такой сценарий больше подходит для кино в стиле "Красного рассвета", но он заслуживает доверия ничуть не больше, чем сюжет этого блокбастера, согласно которому Куба и Северная Корея нападают на Америку.

Некоторые отчаявшиеся сторонники вечной войны еще больше поднимают ставки. Если не остановить происходящее, утверждают они, это создаст опасность хваленому "основанному на правилах порядку", а также международной стабильности и миру во всем мире. Госсекретарь Энтони Блинкен даже цитирует устав ООН, говоря о "равных правах мужчин и женщин, и стран – больших и малых". Но это исключительно глупые заявления. "Основанный на правилах порядок" никогда не был нерушимым и священным. Те, кто разработал эти правила, регулярно их нарушают. В последние годы ни одна страна мира не проводила незаконные военные действия в таких колоссальных масштабах и с такими чудовищными человеческими жертвами, как Америка.

Путин отметил милитаристский угар Вашингтона в своей знаменитой речи на Мюнхенской конференции по безопасности. Содействие нескончаемому военному конфликту на Украине особенно опасно, потому что Соединенные Штаты по-прежнему несут ответственность за оборону Европы. Несмотря на то, что альянс в 2008 году дал непродуманное обещание принять Украину в НАТО, ни США, ни европейские члены этого блока не готовы пожертвовать своими гражданами ради защиты Киева. Но когда идет такая нескрываемая опосредованная война, в ходе которой союзники открыто обсуждают, как лучше всего убивать российских военнослужащих, ситуация может перерасти в полномасштабные боевые действия.

Надо сказать, что Украина активно пытается втянуть в конфликт Соединенные Штаты Америки. В ноябре прошлого года она случайно нанесла ракетный удар по Польше, но обвинила в этом Россию. Польша и прибалтийские страны утверждают, что боятся российского нападения, но сами очень активно поддерживают военные действия Украины. Безусловно, если начнется вооруженный конфликт с Москвой, основное бремя боевых действий ляжет на Америку. Обмен ядерными ударами может не коснуться Европы, но Америку и Россию он непременно уничтожит. А затем Варшава, Таллин, Каунас и Рига будут аплодировать стойкости американцев, наблюдая, как горят американские города.

Воинствующие аналитики отмахиваются от опасений по поводу применения ядерного оружия Путиным. Но эти же самые люди сомневались в его готовности начать военную операцию на Украине. Они игнорировали многолетние жалобы русских на расширение НАТО, на поддержку переворотов в Грузии и на Украине, а также удары по Югославии и Ливии. Американская внешнеполитическая элита утверждает, что Москве не следует опасаться за свою безопасность. Но она ни в коем случае не потерпела бы аналогичных действий русских в Западном полушарии.

Такое пренебрежительное отношение – это явная недооценка вероятной реакции Москвы на угрозу поражения и особенно на угрозу потери Крыма. Надо сказать, что некоторые американцы, а также украинцы и европейцы хотят большего: провести судебные разбирательства по фактам военных преступлений, сохранить санкции после окончания конфликта и даже добиться смены режима и краха российского государства. Такая политика удовлетворит желание Украины отомстить, но на практике приведет к катастрофе. Реализация данной стратегии отбивает у Москвы охоту прекратить военные действия. Более того, если Россия превратится в гигантскую Югославию или Северную Корею, это будет верный путь к катастрофе, потому что там больше населения, больше богатств, больше оружия и огромный ядерный арсенал.

Активное вовлечение США в российской-украинский вооруженный конфликт может еще больше усилить политические разногласия внутри Америки. Нет никаких сомнений, что сегодня во внутренней политике Соединенных Штатов налицо особая ожесточенность и озлобленность. Ситуация может еще больше обостриться, поскольку страна приближается к повтору президентских выборов 2020 года. Вспомните последствия Французской революции, которая "раскаленным плужным лемехом прошлась по всей истории Америки". Поскольку американцы все чаще не могут или не желают говорить друг с другом, Вашингтону не следует подливать масла в огонь межпартийной борьбы.

Политикам надо воспользоваться вооруженным конфликтом на Украине для продвижения общих целей США. Важнее всего передать Европе обязанности по собственной защите. Европейцы слишком долго полагаются на военную благотворительность Вашингтона, ведя себя подобно иждивенцам. В прошлом году звучали многочисленные обещания изменить такое отношение, но на практике действия европейских стран выглядят очень неубедительно. Тем не менее, самые слабые в военном отношении государства континента громче всех бьют в барабаны войны, понимая, что основная тяжесть ведения боевых действия ляжет на Америку. Вашингтон должен предельно ясно показать, что в будущем не США, а именно эти страны будут предоставлять Киеву гарантии безопасности.

Украина, Европа и весь мир расплачиваются за высокомерие союзников и особенно США, которые обращаются с Россией как с побежденной державой. Расширение НАТО, политика игнорирования и даже подрыва интересов безопасности Москвы породили то, что предсказывали многие аналитики. Россия бросила вызов существующему международному порядку. Да, Путин несет ответственность за происходящее на Украине. Но если бы не действия союзников, он бы наверняка не стал этого делать. Российско-украинский вооруженный конфликт ужасен, но это не американский конфликт, и администрация должна сосредоточить усилия на его прекращении.