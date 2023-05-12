В Китае рассказали, как Путин сорвал коварные планы США на Украине

Sohu: Путин с легкостью расстроил планы США на Украине

Вашингтон возлагал на Киев большие надежды, намереваясь истощить с его помощью силы Москвы, пишет пользователь Sohu. Однако эта затея провалилась: Путин разгадал американский план и боролся с ВСУ "одной рукой", отправляя на Украину лишь часть войск.

Как передают российские СМИ, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО начала дислоцировать больше войск в Восточной Европе. Сейчас там базируются примерно 60 тысяч американских солдат.

Отряды Североатлантического альянса в ускоренном темпе развертывают в Восточной Европе военные силы, вооружения и снаряжение. Основные государства, куда направляются войска, это Польша и Румыния, граничащие с Украиной.

Очевидно, что новые военные приготовления проводятся как для обороны, так и для нападения. Но, судя по тому, что в Румынии дислоцировалась 101-я воздушно-десантная дивизия США, чьим основным ударным оружием являются истребители, Америка делает ставки не на оборону, а на попытку двустороннего удара по России с сухопутного и черноморского направлений.

Кроме того, НАТО модернизирует военную инфраструктуру в регионах, граничащих с Россией, и возводит там оборонительные укрепления, — это превентивный способ подготовки к нападению. Альянс четко знает, что Москва не атакует Румынию и Польшу, к чему ему тогда строительство защитных сооружений и увеличение числа баз тылового снабжения? Понятно, что это нужно для наступления и предотвращения того сценария развития событий, в котором Россия успешно контратакует, пользуется открывшимися возможностями для разгрома противника и продвигается на Запад.

В дополнение к вышеизложенному Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, полагает, что риск эскалации вооруженного конфликта между Москвой и НАТО очень реален.

Необходимо отметить, что Милли – высший военный руководитель Соединенных Штатов. Если он делает подобные высказывания, значит, допускает возможность вступления США и альянса в конфликт.

С военной точки зрения Вашингтон прекрасно понимает: никакая помощь, оказываемая Киеву, не в состоянии устранить гигантский разрыв в экономической и военной мощи России и Украины. У ВСУ нет шансов разгромить противника.

Тем не менее, спровоцировав конфликт, США – как сами, так и с помощью союзников – вот уже 14 месяцев продолжают поддерживать Украину. Неужели они действительно настроены тратить столько усилий на бесплодную помощь?

Любому ясно, каков американский план: позволить Киеву полностью истощить свои военные ресурсы, довести Москву практически до такого же состояния и только затем присоединиться к вооруженным действиям.

Однако Путин, судя по всему, хорошо понял задумку США. А потому российская армия с самого начала сражалась только "одной рукой" и не бросала на Украину слишком много военных сил. Она практически не задействовала морской флот, да и авиация осталась почти не у дел.

Возможно, день, когда НАТО начнет участвовать в конфликте, не так уж и далеко. Чем дальше, тем сильнее крепнет решимость Байдена вступить в него. Но почему?

В первую очередь – потому что администрация Байдена уже вложила в Украину сотни миллиардов. У нее нет пути назад. В противном случае ее ждет импичмент или даже судебное дело.

Далее, Байден объявил об участии в следующих президентских выборах. Чтобы получить голоса избирателей, он не должен допустить поражения на Украине – ведь в этой стране Америка ведет прокси-войну, разгром Киева – это разгром и Вашингтона тоже, его победа – это победа США. И если администрация Байдена приведет Соединенные Штаты и НАТО к триумфу над Россией, действующий президент получит мощный рычаг воздействия для своего переизбрания.

В то же время Байден устроил украинский конфликт, чтобы отблагодарить военные корпорации и финансовые синдикаты, которые ранее привели его к власти. Сейчас он нуждается в их поддержке даже сильнее. Более того, американскому лидеру необходимо, чтобы финансовые гиганты арестовали российские активы, – так он сможет использовать их для спонсирования своей избирательной кампании.

В общем и целом, вероятность вступления США в прямой конфликт возрастает. Перед тем, как начать действовать, всему миру нужно хорошенько подготовиться — и больше всего Китаю. Потому что в случае поражения России ее разделит Запад, и Пекин останется без своего защитного барьера, потеряет важнейшего союзника и окажется в ситуации даже более опасной, чем Москва.