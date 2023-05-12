Ноам Хомский: Россия способна превратить Киев в пустыню

Философ Хомский предупредил Запад об страшных последствиях эскалации конфликта на Украине

Запад перешел красные линии на Украине и вынудил Россию принять ответные меры, заявил в интервью The New Statesman американский философ и публицист Ноам Хомский. По его словам, у Москвы есть потенциал для того, чтобы добиться капитуляции Киева, при этом дальнейшая эскалация конфликта может увеличить риски ядерной войны.

Ноам Хомский: Трампа можно сравнить с незакрепленной пушкой, и никто не знает, в чем заключалась его политика. То он говорит, что мы должны приходит к неким договоренностям с Россией, то о необходимости сохранить авиабазу Баграм в Афганистане для нападения на нее. Кто знает, какова на самом деле его политика. Все будто зависит от того, что он утром увидел на канале Fox News. Нельзя сравнивать политику Байдена с политикой Трампа. Политика Байдена вполне понятна и ясна: мы должны продолжать конфликт, чтобы как можно сильнее ослабить Россию. Вот в чем суть.

Такая же, кстати, политика и у Великобритании, которая во всем следует за США. Когда в марте-апреле прошлого года возникли возможности для переговоров, Британия и Соединенные Штаты заявили Киеву, что не считают момент подходящим. И американская политика по-прежнему направлена на то, что они называют укреплением украинских позиций, чтобы дать им в руки хоть какие-то козыри на будущих переговорах. Иными словами, в данный момент о дипломатическом урегулировании речи не идет. И никто не объясняет, каким же образом продолжение конфликта с уничтожением украинских войск может улучшить их положение.

Любой человек с функционирующими серыми клетками мозга обязан опасаться ядерной войны. По этой причине Часы судного дня установили на отметке 90 секунд до полуночи. Есть множество вероятных сценариев, которые могли бы привести к ядерной войне, причем как на Украине, так и с участием Китая. Давайте представим, что прогнозы политических лидеров США верны, и Украине удастся вплотную приблизиться к победе над Россией. Путин в этом случае просто соберет вещи и скажет: что ж, было здорово, отправляйтесь в небытие? Или все же прикажет атаковать Украину?

Позвольте задать вам простой вопрос: когда США и Великобритания разносили в клочья Багдад, туда приезжал хоть кто-то из иностранных лидеров? Нет, потому что, когда США и Великобритания начинают войну, пощады не жди. Они уничтожают все: коммуникации, транспортные сети, энергосистемы — все, благодаря чему общество имеет возможность нормально функционировать.

На Украине подобного не происходит, хотя Россия, безусловно, могла бы так поступить с использованием неядерных вооружений. Она могла бы превратить Киев в столь же непригодное для жизни место, как Багдад, могла бы атаковать линии снабжения в Западной Украине, могла бы вступить в конфронтацию с НАТО. Что бы это тогда означало? Очередной шаг вверх по лестнице эскалации. И если процесс запустить, никто уже вам не скажет, к чему он в итоге приведет. Таким образом, не проявлять озабоченности по поводу рисков ядерной войны — значит, быть безумцем.

Идо Вок: То есть вы считаете, что Россия на Украине воюет гуманнее, чем США и Великобритания в Ираке?

Ноам Хомский: Ну конечно, это же очевидно. Взять хотя бы тот пример, что я привел. Вы можете припомнить, чтобы кто-то из иностранных лидеров посещал Багдад? Оттуда, наоборот, всех пришлось вывозить, включая находившихся там инспекторов ООН и делегацию миротворцев. Атака была весьма суровой и бескомпромиссной — таков американский и британский стиль ведения войны. Взгляните на потери. Мне известны лишь официальные цифры, может, вы знаете больше, но официальная статистика ООН говорит, что количество жертв среди гражданского населения на Украине составляет около 8 тысяч человек. А сколько мирных граждан погибло, когда США и Великобритания напали на Ирак? И это только один случай. Сколько гражданских погибло при вторжении Израиля в Ливан? Около 20 тысяч. Так что попробуйте сами ответить на свой вопрос.

Минские соглашения, которые служили единственным правдоподобным сценарием урегулирования конфликта, предполагали в первую очередь невступление Украины в НАТО. Эта та красная линия, на которой настаивают все российские лидеры со времен Ельцина и Горбачева. Американским и британским аналитикам и дипломатам это хорошо известно. Они на протяжении 30 лет предупреждали Вашингтон, что настаивать на этом безрассудно и опасно. Ничего нового здесь нет. Итак, первый пункт: Украина получает тот же статус, что имела, скажем, Австрия во времена холодной войны или нынешняя Мексика. Мексика не может присоединиться к враждебному военному союзу, и данный факт всем совершенно очевиден, хоть и не закреплен ни в каких договорах. Это первое.

Что касается Донбасса, Минские соглашения призывали к наделению его определенной степенью автономии в составе Украинской федерации по примеру Швейцарии, Бельгии или любой другой федеративной системы. Вопрос Крыма давайте пока отложим и обсудим чуть позже. Вот вам основные наброски разрешения конфликта в рамках Минских соглашений, которые, кстати говоря, одобрил Совет безопасности ООН.

Россия никогда не проявляла ни малейшего намека на обеспокоенность по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Причины, которые движут этими странами в стремлении присоединиться к альянсу, не имеют ничего общего со страхом перед потенциальным нападением со стороны России. Такого даже в мыслях ни у кого не было. Швеция и Финляндия хотят быть в НАТО по одной простой причине: у обеих довольно развитые и передовые ВПК, которые уже в значительно степени интегрировались в НАТО благодаря совместным операциям и учениям. Непосредственное вступление в альянс дает им новые масштабные рыночные возможности, доступ к передовому оборудованию и так далее. Но признаков российской угрозы для Швеции и Финляндии не было никогда, за исключением разве что раздуваемой западной пропагандой. Если вдуматься, подобное просто немыслимо.

Русские давным-давно дали всему миру понять, что Грузия и Украина — это красные линии. Ни один российский лидер, будь то Ельцин, Горбачев или Путин, не согласился бы на их присоединение к враждебному иностранному альянсу. Практически все высокопоставленные члены дипломатического корпуса США, хоть что-то смыслящие в делах России, вот уже 30 лет предупреждают Вашингтон, что пытаться пересечь эту черту опасно и безрассудно. Когда Билл Клинтон нарушил обещание о нерасширении НАТО его министр обороны Уильям Перри пришел в такую ярость, что чуть было не подал в отставку.