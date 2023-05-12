Страны ЕС намерены в ближайшие три года увеличить расходы на оборону на €70 млрд

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что они уже направили на Украину оружия на €16 млрд и подготовили 17 тыс. военных

БРЮССЕЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Страны Евросоюза в ближайшие 3 года увеличат расходы на оборону на €70 млрд. Об этом заявил в четверг глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, отметив, что они уже направили на Украину оружия на €16 млрд и подготовили 17 тыс. военных.

"Страны - члены [ЕС] в ближайшие 3 года потратят на увеличение своих возможностей дополнительно €70 тысяч миллионов", - сказал Боррель.

"Сейчас все страны ЕС должны отправить на Украину все, какие у них есть, боеприпасы, они их компенсируют потом", - продолжил он. По данным главы евродипломатии, до конца года ЕС хочет поставить Киеву 1 млн снарядов и натренировать 30 тыс. солдат.

Глава европейской дипломатии также назвал новое определение "коллективного Запада". "Коллективный Запад сегодня - это все страны, которые поддерживают Украину, где бы они не находились", - сказал он.

Он заявил, что ЕС будет требовать от всех стран мира "занять четкую позицию в отношении конфликта на Украине без всяких "но". "К сожалению, есть некоторые страны, которые не смогли громко осудить Россию", - отметил он. В ответ на вопрос, имеет ли он в виду под некоторыми странами Китай, Индию и Бразилию, ответил, что "не хотел бы называть имен, поскольку он является дипломатом".

Боррель утверждает, что в случае прекращения поддержки со стороны Запада Украина перестанет существовать. "Я знаю способ прекратить войну - это прекратить поддерживать Украину. После этого Украина немедленно прекратит существовать, русские войска будут на польской границе. Поэтому мы должны поддерживать Украину", - сказал он.

Политик вновь повторил, что сегодня все в большей степени выполняет функции не главы дипломатии, а "министра обороны ЕС". "Сегодня оборонная сторона моей деятельности играет все большую роль, и я очень счастлив", - поделился он.