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РИА Новости

Путин пока не планирует традиционных военных совещаний в Сочи

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Президент РФ Владимир Путин в Сочи
Президент РФ Владимир Путин в Сочи.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Песков заявил, что традиционных военных совещаний в Сочи пока не планируется

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Традиционных военных совещаний с участием Минобороны в Сочи пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они будут, когда президент посчитает это целесообразным, все-таки идет специальная военная операция, что оказывает особенную нагрузку и на представителей министерства обороны, и на представителей оборонной промышленности, что, конечно же, не позволяет, не дает возможности концентрированно собраться в Сочи, покинуть свои рабочие места. Сейчас другая обстановка, конечно, это учитывается при планировании. Пока таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли в этом году оборонные совещания в Сочи, как это проходило в другие годы в мае.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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