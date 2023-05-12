Путин пока не планирует традиционных военных совещаний в Сочи

Песков заявил, что традиционных военных совещаний в Сочи пока не планируется

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Традиционных военных совещаний с участием Минобороны в Сочи пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они будут, когда президент посчитает это целесообразным, все-таки идет специальная военная операция, что оказывает особенную нагрузку и на представителей министерства обороны, и на представителей оборонной промышленности, что, конечно же, не позволяет, не дает возможности концентрированно собраться в Сочи, покинуть свои рабочие места. Сейчас другая обстановка, конечно, это учитывается при планировании. Пока таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли в этом году оборонные совещания в Сочи, как это проходило в другие годы в мае.