Компания Daimler концерна Mercedes-Benz поставит более 300 грузовиков для литовской армии

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Европейские страны НАТО буквально соревнуются друг с другом в гонке вооружений, объясняя необходимость срочной милитаризации «угрозами» со стороны России. Не остаются в стороне от этого процесса и Прибалтийские республики, ранее не уделявшие особого внимания наращиванию военной мощи национальных армий, полагаясь на защиту Североатлантического альянса. Выгоду от миллионных, а порою миллиардных, контрактов в основном получают предприятия американского ВПК, но иногда кое-что достается и европейским компаниям.

Военно-аналитическое издание The Defense Post сообщает, что подразделение немецкого концерна Mercedes-Benz, компания Daimler, заключила контракт на поставку более 300 грузовых автомобилей общего назначения для литовской армии. Общая сумма сделки составляет 216 миллионов евро (237 миллионов долларов). Немецкая компания должна поставить 230 грузовиков большой грузоподъемности Arocs и 141 внедорожник Zetros, оснащенных кранами, в период с 2023 по 2030 год.

Из уроков войны в Украине мы знаем, как важно иметь высококачественную технику, способную доставить необходимое оборудование и боеприпасы в любую точку

— прокомментировал изданию необходимость закупки спецтехники источник в литовском военном ведомстве.

В настоящее время вооруженные силы Литвы эксплуатируют 25 грузовиков специального назначения Arocs, приобретенных в 2021 году. Каждый автомобиль может перевозить до 17 тонн грузов военного назначения, в том числе боеприпасы для самоходных гаубиц PzH 2000, и способен осуществлять эвакуацию других транспортных средств. Автопарк грузовиков Zetros грузоподъемностью до 10 тонн в литовской армии состоит из восьми машин.

Помимо поставки данных грузовых автомобилей, литовская армия в июле этого года получит 34 тактических грузовика Unimog U500 производства Mercedes-Benz. До конца года немецкий концерн должен исполнить обязательства на поставку в Литву 120 небронированных внедорожников G-класса.