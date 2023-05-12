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Военное обозрение

Очередная модификация МТ-ЛБ с парой ДШК попала в кадр

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Источник изображения: topwar.ru

В кадр попала очередная модификация на базе советского многоцелевого легкобронированного армейского тягача МТ-ЛБ. На видео можно увидеть, что на МТ-ЛБ установлена пара крупнокалиберных пулеметов ДШК. Эта машина, в свое время выпущенная в количестве более 55 тысяч единиц, за время своего использования во многих странах мира неоднократно подвергалась различным модификациям.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru


Огромное количество имеющихся бронированных тягачей этого типа помогает быстрому насыщению армии бронетранспортерами. Часто вооружение МТ-ЛБ представлено всего одним пулеметом, что недостаточно в условиях интенсивных боевых действий. Для того чтобы эти машины были способны оказывать огневую поддержку пехоты, появляются новые модификации на базе строевых МТ-ЛБ.

Наряду с заводскими вариантами модернизаций, например такими как МТ-ЛБМ 6МБ, нередко производится также множество "кустарных" модификаций. Этому способствует наличие на крыше МТ-ЛБ платформы, куда возможно устанавливать различные типы вооружений.

На шасси МТ-ЛБ массово устанавливаются пулеметные турели, артиллерийские орудия, а также наваривается защитная бронировка. В итоге получаются вполне боеспособные образцы военной техники, которые с успехом используются в качестве бронетранспортеров и машин поддержки пехоты.

Базовая модификация МТ-ЛБ применялась советской армией во время войны в Афганистане, а после распада СССР использовалась в ходе практически всех многочисленных вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
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