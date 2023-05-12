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ТАСС

СМИ: Украина получила бронеавтомобили Cobra II турецкого производства

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Otokar Cobra II
Турецкий бронеавтомобиль Otokar Cobra II. Источник: bmpd.livejournal.com.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

На кадрах, опубликованных изданием Klymenko Time, по проселочной дороге движутся, как минимум, три машины этого типа

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Бронеавтомобили Cobra II турецкого производства замечены на Украине. Об этом свидетельствуют видеокадры, опубликованные в четверг украинским изданием Klymenko Time.

На кадрах по проселочной дороге движутся, как минимум, три машины этого типа с развевающимися украинскими флагами. По данным открытых источников, партия из примерно 20 таких бронетранспортеров была замечена во время перевозки по железной дороге в Румынии в направлении украинской границы.

Колесный бронеавтомобиль Cobra II производится турецкой компанией Otokar. Он может перевозить шесть человек в десантном отделении, а на крыше может быть размещено различное вооружение для поддержки десанта.

Ранее Украина использовала порядка 200 турецких бронеавтомобилей Kirpi. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Украина
Продукция
Kirpi
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