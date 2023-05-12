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ЦАМТО

Чехия передаст Украине два ЗРК "Куб"

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Kub_with_Aspide_2000
Чешский ЗРК "Куб" с оснащением ракетами Aspide 2000.

ЦАМТО, 11 мая. Чехия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса "Куб". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 10 мая президент республики Петр Павел.

"Если иметь в виду то, что уже получила (из Чехии – ред.) Украина, то есть, почти сотню танков, примерно столько же БТР и множество боеприпасов, то сейчас находятся в стадии передачи две системы ПВО "Куб" с большим количеством ракет, которые Украина может сразу использовать, потому что ее военнослужащие обучены подобного рода технике", – цитирует Чешское радио П.Павела.

По словам чешского президента, Прага может также поставлять на Украину боеприпасы не только из собственных источников, но и из третьих стран.

"Мы можем также рассмотреть и иные возможности, например, танки и БМП, отремонтированные на наших предприятиях и постепенно поставляемые на Украину. Кроме того, стоит задуматься над тем, могли бы мы поставлять Украине наши самолеты L-159 с определенным видением и перспективой на перевооружение. И они в качестве самолетов прямой боевой поддержки именно в контрнаступлении могли бы Украине существенно помочь", – добавил П.Павел в интервью Чешскому радио.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
L-159
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