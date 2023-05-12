Чехия передаст Украине два ЗРК "Куб"

ЦАМТО, 11 мая. Чехия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса "Куб". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 10 мая президент республики Петр Павел.

"Если иметь в виду то, что уже получила (из Чехии – ред.) Украина, то есть, почти сотню танков, примерно столько же БТР и множество боеприпасов, то сейчас находятся в стадии передачи две системы ПВО "Куб" с большим количеством ракет, которые Украина может сразу использовать, потому что ее военнослужащие обучены подобного рода технике", – цитирует Чешское радио П.Павела.

По словам чешского президента, Прага может также поставлять на Украину боеприпасы не только из собственных источников, но и из третьих стран.

"Мы можем также рассмотреть и иные возможности, например, танки и БМП, отремонтированные на наших предприятиях и постепенно поставляемые на Украину. Кроме того, стоит задуматься над тем, могли бы мы поставлять Украине наши самолеты L-159 с определенным видением и перспективой на перевооружение. И они в качестве самолетов прямой боевой поддержки именно в контрнаступлении могли бы Украине существенно помочь", – добавил П.Павел в интервью Чешскому радио.