СК заявил о документах, доказывающих, что ВСУ готовили операцию в 2022 году

Бастрыкин: есть документы о планах Украины начать операцию в Донбассе в марте 2022 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Есть документальные подтверждения, что Киев готовил в марте 2022 года специальную военную операцию в Донбассе с выходом на российскую территорию, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Есть документальные подтверждения, что в марте 2022 года украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы РФ", - сказал он, выступая в Конституционном суде.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".