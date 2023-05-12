США совершили стратегическую ошибку, которая станет для них фатальной

Geopolitika.news: Вашингтон допустил стратегическую ошибку, и уже поздно что-то менять

Вашингтон допустил стратегическую ошибку, которая станет для него фатальной, пишет Geopolitika.news. В США понимали, что нужно предотвратить формирование союза России и Китая, но не смогли этого добиться. А теперь стало слишком поздно.

Зоран Метер

На прошлой неделе одно важное событие глобального геополитического характера сменялось другим таким же. Это ясно свидетельствует о том, что мы вошли в фазу кульминации конфликта ключевых мировых держав, тройки: США, Китай и Россия. Конфликта, в котором больше нет правил, или, если сказать точнее, прежние правила в нем уже не действуют, а новые, которые стороны хотят навязать друг другу как обязательные, неприемлемы для оппонента.

Подобные непримиримые геополитические противоречия делают уравнение переустройства мира нерешаемым, и если что-то очень скоро в корне не изменится, рано или поздно начнется конфликт, который больше нельзя будет удерживать исключительно в рамках политико-дипломатической борьбы и борьбы за усиление своего мирового экономического влияния и присвоение важнейших природных ресурсов. Такой конфликт неизбежно перерастет в междоусобный вооруженный конфликт. Это произойдет, несмотря на то, что все три стороны принципиально и, несомненно, искренне хотят избежать его любой ценой.

Однако все так же искренне хотели избежать и Первой мировой войны, а она случилась, и нет причин, чтобы история — учитель жизни перед плохими учениками — кто знает в который раз, не повторилась. Конечно, обстоятельства меняются на фоне социального и технологического прогресса, но философия и логика происходящего остается прежней.

Во внешнеполитическом и медиа-пространстве на прошлой неделе, как обычно, доминировала Украина и все, что происходит там, и что связано с украинским вооруженным конфликтом, самым крупным в Европе после Второй мировой войны. Однако Украина отнюдь не единственное место пересечения мировых путей, хотя, безусловно, самое важное.

Произошло еще несколько важных событий

Ускоряется процесс дедолларизации. Усиливается мировая милитаризация, особенно в Европе, как говорится в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира. Закручивается крайне непредсказуемая турецкая предвыборная кампания, и приходит непроверенная информация о якобы тяжело больном президенте Реджепе Эрдогане. В Судане разгорается конфликт. Наконец-то состоялся первый телефонный разговор китайского председателя Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Президент США Джо Байден официально заявил о желании баллотироваться на новый президентский срок. Канал "Фокс Ньюс" внезапно уволил популярнейшего американского тележурналиста и главного критика политики Байдена Такера Карлсона, что бросает самую мрачную тень на США как на глобальный символ свободы слова, по крайней мере с момента травли австралийского журналиста и редактора "Викиликс" Джулиана Ассанжа, который потряс мир, опубликовав ряд нежелательных для США секретных документов из ключевых американских институтов.

Китай в ловушке, как и США

На Западе очень ждали этого шага после российско-китайского саммита на высшем уровне в Москве в прошлом месяце. Наконец-то на прошлой неделе Пекин пошел на это, и китайский председатель Си Цзиньпин позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Якобы того добивался Байден, да и, несомненно, Эммануэль Макрон во время недавнего визита в Китай. Беседа продолжалась около часа, но о содержании ее сообщили очень мало. Вероятно, это означает, что беседа не принесла важных результатов, которые касались бы начала переговорного процесса о прекращении украинского вооруженного конфликта.

Владимир Зеленский коротко заявил, что разговор получился содержательным, и что Украина снова отправит своего посла в Пекин. Я бы хотел тут добавить, что Китай по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Украины, а также почти всех государств мира. Недавно были опубликованы данные об этом, и для доллара это очень плохие новости.

С другой стороны, в своем сообщении Си Цзиньпин заявил, что "сложная эволюция украинского кризиса серьезно повлияла на международную ситуацию", что Пекин, как всегда, привержен мирному решению как единственно возможному, и что теперь нужно создать благоприятные условия для дипломатического решения.

В принципе это все. Особенно важной мне видится формулировка Си Цзиньпина, который сказал о "сложной эволюции" украинского кризиса. Это явно означает, что, по мнению Пекина, он начался не с российской спецоперации, а значительно раньше, и что вину за него Китай возлагает в том числе на Запад и Киев, которые "спровоцировали" российскую специальную военную операцию.

Пекин хочет поделить вину за вооруженный конфликт между Западом (и Украиной) и Россией и с этой позиции предложить свой мирный план, обнародованный пару месяцев назад. Я напомню, что формально США и ЕС отвергли его, но неформально он остается единственной надеждой на какие-либо будущие переговоры с Москвой о мире, так как сами США и ЕС не в состоянии что-то предпринять, являясь де-факто стороной конфликта.

Китай после начала российской спецоперации оказался в своеобразной двойственной ловушке. Вот о чем идет речь.

Если бы Россия одержала скорую военную победу, то у Пекина не возникло бы проблем. Россия, вероятно, пострадала бы от последствий разрыва отношений с Западом, как и сейчас, но Китай уже никто не мог бы обвинить в военной помощи России и ее поддержке, ведь ей это просто было бы не нужно — русские сами бы со всем справились. Иными словами, Китай при таком сценарии смог бы сохранить крепкие экономические связи, прежде всего, с ЕС, своим вторым крупнейшим торговым партнером после США.

Теперь же на фоне затяжной войны ЕС под сильным давлением США выставляет Китаю условия для продолжения экономического сотрудничества. Подразумевается, что Китай определится и выберет, кого "он поддерживает в войне — Украину или Россию"?

Главная проблема для Пекина заключается в том, что он связал свою известную инициативу "Один пояс, один путь" или, выражаясь образным языком, Шелковый путь именно со строительством инфраструктуры в Европу. Ради этого Китай купил важнейшие порты в Средиземноморье, в частности в греческом Пирее и итальянских Генуе и Триесте. Те же планы Китай строил насчет немецкого порта Гамбурга и так далее. При этом Пекин создавал собственные политико-экономические платформы для торгового сотрудничества с некоторыми членами Европейского Союза и государствами, которые еще не вошли в его состав. В частности, речь идет о государствах Западных Балкан. Все это теперь оказалось под вопросом.

Следующий существенный элемент ловушки, в которую угодил Китай, — тот факт, что США развязали против него затяжную и изнурительную экономическую и политическую войну, в которую загнали своих союзников из Европы и Азии. В таких обстоятельствах у Китая нет иного выхода, как только наладить крепкие стратегические связи с Россией, военные и экономические. Пусть формально их и не называют союзом, но мы с уверенностью можем назвать их "китайско-российской коалицией", похожей на ту, которую создал коллективный Запад для помощи Украине. Только союз Китая и России более всеобъемлющий, поскольку распространяется на все сферы и ключевые глобальные проблемы, а не только ограничивается Украиной.

Многополярный мир без Китая и России?

Пекин понимает, что Вашингтон хочет выбросить Россию и Китай с глобальной геополитической шахматной доски и, возможно, даже попытается создать многополярный мир без Китая и России — под собственным предводительством и с определенной перестройкой важнейших международных политических и финансовых институтов, таких как ООН, МВФ, Всемирный банк и так далее. Учитывая это, Пекин никогда не начнет игру против Москвы.

Вашингтон в этом смысле совершил стратегическую ошибку. Американские аналитики очень хорошо понимали, что любой ценой необходимо предотвратить формирование союза России и Китая. Проблема, которая привела к важнейшей ошибке, на самом деле была банальной, но легко может стать фатальной: американские элиты просто не сумели справиться со своей спесью, а из-за психологического ощущения вечного превосходства они не смогли выстроить нужную коммуникацию с Китаем как с равноправным партнером. В противном случае Китай выступал бы в совершенно ином качестве, и никакой "симбиоз" с Россией ему не требовался бы.

Поэтому американские элиты начали чрезвычайно рискованную игру, открыв два фронта одновременно, несмотря на многочисленные предупреждения не делать этого. Тем не менее американские элиты были уверены, что смогут победить, прежде всего, вбив "клин" между Пекином и Москвой, как один раз уже получилось в середине 70-х годов. Тогда дипломатия Киссинджера одержала важнейшую внешнеполитическую победу Соединенных Штатов Америки, может, даже главную победу в истории. США рассорили двух великих соседей и коммунистических гигантов: Китай и СССР. Ожидалось, что Пекин побоится разрыва сотрудничества с Западом, особенно зная, как Запад обошелся с Россией из-за Украины (санкции, политические и военные меры).

Однако желаемого отступления Пекина не случилось, что можно было предвидеть даже при самых скромных аналитических способностях. Просто Китай хорошо знает, что в американских стратегических документах, причем опубликованных, он вместе с Россией назван главным американским соперником и угрозой для американских национальных и глобальных интересов в ХХI веке. Иными словами, Китай не пожелал жертвовать своим будущим и вообще собственным существованием ради сиюминутных или краткосрочных экономических преимуществ, которые дает продолжение сотрудничества с США.

Поражение России для Китая совершенно неприемлемо

Поражение России для Китая совершенно неприемлемо, поскольку хорошо известно, что в таком случае он следующий на очереди. Пекину легко себе представить, в какой ситуации он оказался бы, потерпи Россия поражение. Он останется один против коллективного Запада без единого серьезного союзника, на которого мог бы положиться в случае острой необходимости.

Если Вашингтон хотел сыграть на китайской карте, пытаясь сломить Россию, то должен был действовать мягче, а не резко и напористо. Не следовало провоцировать тайваньскую проблему, мобилизовывать своих партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе на антикитайской платформе, перебрасывать войска и расширять военные базы вокруг Китая и так далее. Китай просто стал слишком силен и достаточно влиятелен, чтобы реагировать на угрозы такого типа отступлением. Пекин решился на единственно возможный шаг: он развернулся в сторону России, которая и сама нуждается в его помощи.

Этот "симбиоз", партнерство полезное обеим государством, а не такое, в котором более сильное доминирует над вторым, вынужденным слушаться "старшего брата", — залог крепости того, что Москва и Пекин сейчас выстраивают. На Западе это обоснованно вызывает беспокойство, учитывая возможности, которыми располагают эти два мега-государства во всех ключевых областях, начиная с природных и людских ресурсов и заканчивая военным потенциалом, то есть их статусом ядерных держав. Более того, подобная конструкция двусторонних отношений и международные форматы, которые Пекин и Москва выстраиваю на схожей основе, все больше привлекают государства всего мира, в том числе так называемого глобального Юга, о чем речь пойдет ниже.

С ЕС все еще неясно

С другой стороны, нам еще предстоит узнать, как ко всему этому в конце концов отнесется Европа, а точнее Евросоюз. ЕС как институт, объединяющий государства, совершенно точно последует линии, заданной США в отношении Китая. Однако некоторые государства-члены Европейского Союза тяготеют к достижению партикулярных интересов, то есть выстраивают двусторонние торговые отношения с Китаем. Это лучше всего подтверждает недавний визит в Пекин французского президента Эммануэля Макрона, который вместе с делегацией предпринимателей подписал там ряд выгодных контрактов с китайскими партнерами в разных сферах. Торговый оборот Франции и Китая достигает почти ста миллиардов долларов в год, а это почти пятая часть общего торгового оборота ЕС с Китаем. Кроме того, и сам Китай отдает предпочтение развитию билатеральных торговых отношений со странами-членами ЕС. Поэтому интересно будет наблюдать за тем, что будет происходить. Как я предполагаю, Германия и Италия откажутся от широкого сотрудничества с Китаем, поддавшись сильному давлению США. Более того, Рим может отказаться от сотрудничества с Китаем в его проекте Шелкового пути. Италия — единственная страна ЕС, которая участвует в этом проекте, и у Рима нет сил, чтобы сопротивляться.

Неожиданная проверка российского Тихоокеанского флота подтверждает российскую помощь Китаю

Как бы ни развивались события, я уверен, что Китай не пожертвует своей безопасностью ради сохранения торгового сотрудничества с Западом и не отвернется от России. Лучше всего это подтверждает недавний трехдневный визит нового китайского министра обороны в Москву. Откровенно заявлено, что вместе с российскими коллегами его ведомство работает над укреплением военно-технического сотрудничества на всех уровнях. Теперь речь идет не только о проведении военных учений, которых, кстати, все больше, но и о стратегических инициативах, а это важная новость в контексте отношений двух соседних государств.

Другой значимый пример — недавняя внезапная проверка боеспособности всего российского Тихоокеанского флота, в составе которого около 190 кораблей и 14 подводных лодок, в том числе с ядерным вооружением. На ноги подняли 35 тысяч моряков, и задействовали сотню морских боевых вертолетов. Все это происходило в момент, когда США, явно желая продемонстрировать свою мощь Китаю, наращивая свой военно-морской потенциал в регионе. Для этого США не только расширяют существующие базы, но и отправили три атомных авианосца, которые, по плану, должны впервые в истории зайти в порты соседней с Китаем Южной Кореи.

Дедолларизацию не остановить

На прошлой неделе Аргентина подписала с Китаем договор об использовании китайского юаня в взаимной торговле. Незадолго до этого договор об операциях в юанях с Китаем подписала Бразилия во время визита президента Лулы да Силва в Пекин. Чуть ранее Саудовская Аравия начала получать за поставку своей нефти в Китай не "нефтедоллар", а юани, и так останется впредь на основании договора Пекина и Эр-Рияда. О том же договорились Москва и Пекин, а за российский газ Китай будет расплачиваться рублями.

С долларом происходит нечто странное, что подтверждает категоричная статья, которая вышла на прошлой неделе в британском издании "Файнэншл таймс". Автор ссылается на данные Стивена Йена, известного валютного аналитика, который работал в "Морган Стенли". Йен посчитал, что "доля доллара в мировых официальных резервных валютах сократилась с 73% в 2001 году до 55% в 2021, а в 2022 упала до каких-то 47%. В последний год эта доля сокращалась в десять раз быстрее, чем раньше!"

Издание отмечает еще один удивительный и малоизвестный факт. Автор текста напоминает, что сегодня 30% всех государств мира живут под санкциями США, ЕС, Японии и Великобритании. А в начале 90-х годов их было всего десять процентов, и до недавнего времени санкции вводили в основном против малых государств. "Теперь эта группа стран начала всеобъемлющее наступление санкциями на Россию (…), исключив российские банки из глобальной системы платежей в долларах. Вдруг всем стало ясно, что ни одно государство не застраховано от такого", — пишет "Файнэншл таймс".

США слишком уверены в непобедимости доллара и верят, что санкции — бесплатный способ бороться с Россией, не применяя войска. Но США расплачивается за такую самоуверенность, ведь государства мира отказываются от доллара. Сейчас даже давние американские союзники, такие как Филиппины и Тайланд, сокращают торговлю в долларах, как сказано в статье ведущего британского издания.

Украина: подходит "момент истины"

В конце самое главное. Украина подходит к своеобразному "моменту истины", который в буквальном смысле может и, вероятно, определит ее будущее и будущий географический облик.

Конечно, речь идет о вероятном скором начале анонсированного большого украинского весеннего контрнаступления. На Западе многие месяцы политики и СМИ преподносили его как "козырь", который позволит освободить украинские территории. Если не все, включая Крым, то по крайней мере их большую часть, и как минимум ситуация вернется в начало, то есть до 24 февраля прошлого года, когда началась российская спецоперация.

Запад питает подобные амбиции вследствие неожиданно и катастрофически плохого старта российской военной кампании на Украине. Многие на Западе, видя, как километровые колонны российских танков быстро продвигаются к Киеву, тогда ожидали быстрого проигрыша Украины. Я должен признаться, что и сам относился к их числу. После произошедшего Запад по какой-то причине уверовал, что с помощью невиданных антироссийских санкций и столь же невиданных поставок западных вооружений Украине можно добиться военного поражения России и последующего скорейшего свержения режима Владимира Путина, то есть российского стратегического поражения.

Но этого не происходит. Война затянулась, и конца ей не видно. Теперь она крайне негативно влияет на западную экономику, прежде всего ЕС. Но положение постоянно ухудшается и в США: инфляция все еще высока, демократы и республиканцы спорят о необходимости очередного повышения лимита госдолга, что грозит первым в истории банкротством этого государства. Плюс ко всему недавно глава Федеральной резервной системы США признался, что в этом году страна, скорее всего, войдет в рецессию. Кроме того, один за другим обвалились четыре региональных банка всего за два месяца, что усугубило недоверие к банковскому сектору.

Если к этому добавить и огромные финансовые расходы на Украину, а также большие поставки туда вооружений, то становится понятно, что их как-то нужно будет оправдать перед беднеющими избирателями накануне предстоящих президентских выборов, которые намечены в США на будущий год. Украинское контрнаступление — прекрасный шанс для этого, чем бы оно ни закончилось.

Однако проиграть в прямом смысле этого слова может только Украина, если контрнаступление окажется неудачным, или если удастся добиться лишь незначительных тактических успехов, которые не смогут переломить ситуацию. Тем не менее при любом раскладе контрнаступление точно приведет к новым большим жертвам среди украинских солдат.

Еще хуже будет, если контрнаступление полностью провалится, и если российские войска нанесут какой-нибудь молниеносный контрудар, чего также исключить нельзя. Ведь всем хорошо известно, что российское военное руководство серьезно готовится к украинскому контрнаступлению с уверенностью, что оно будет, и ни в коем случае не недооценивает своего противника. Более того, россияне понимают, что на стороне украинской армии на самом деле воюет весь Запад, который этого больше не скрывает. Помимо того, что он снабжает Киев своим современным оружием, он еще и участвует в планировании военных операций Киева, оказывая ему высокотехнологичные разведывательные услуги, а инструкторы Североатлантического альянса обучают на Украине украинских бойцов. То же происходит и на базах НАТО. Также на стороне Украины воюют многочисленные добровольцы из многих западных государств. Больше всего из Польши и Канады. Все понимают, что все это уже давно не только русско-украинский вооруженный конфликт, и что Украина, каким бы ни было героическое сопротивление ее солдат, которые дословно борются за каждое здание и улицу на Донбассе, уже давно потерпела бы поражение без оружия и финансов, если бы не было западной, прежде всего американской, помощи.

Звучат настоятельные предупреждения

Из-за страха, что украинское контрнаступление провалится, все чаще звучат другие, более осторожные голоса. Так, в последние дни все реже говорят о гарантированной и блестящей украинской победе и о разгромном российском поражении, а в суждениях все чаще проскальзывают предупреждения. Причем высказывают их отнюдь не дилетанты.

Например, 27 апреля генерал Кристофер Каволи, глава Европейского командования Вооруженных сил США заявил, что хотя Россия потеряла в войне тысячи солдат, в арсенале российских сил осталось еще достаточно резервов, и что на самом деле они сильнее, чем год назад, когда вооруженный конфликт только начался. "Российские сухопутные силы несколько деградировали в этом конфликте, хотя сегодня они больше, чем в начале вооруженного конфликта", — заявил Кристофер Кавали в Палате представителей Конгресса США.

"Воздушные силы Российской Федерации потеряли очень мало — всего 80 самолетов. У них еще остались тысяча истребителей и истребителей-бомбардировщиков. Флот потерял один важный корабль", — сказал генерал.

Кристофер Каволи заявил, что "бóльшая часть российской армии не страдает от негативных последствий" конфликта на Украине, и что в Атлантике "русские более активнее, чем в прошлые годы, и их патрули по всей Атлантике находятся на высоком уровне". Также он сказал, что союзники поставили Украине 98% обещанных и запланированных военных средств, и что украинское наступление можно начинать немедленно.

В тот же день последовала реакция советника украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который, невзирая на авторитет американского генерала, заявил, что слова Каволи о 98% — неправда, и что Украине требуется дополнительное вооружение, прежде всего, тяжелые вооружения и дальнобойная артиллерия.

Украинское государственное руководство осознает, чем для него может обернуться провал контрнаступления, и не спешит его начинать, пока не будет уверено в успехе. Тем самым оно выигрывает себе алиби, то есть оставляет себе шанс в случае неуспеха возложить ответственность на тех, кто все это время поддерживали его наплаву, то есть на Запад. Однако вряд ли Владимир Зеленский может сделать нечто большее. Ему остается только дать приказ для начала контрнаступления. Запад требует этого от него и ждет.

Здесь мы можем вернуться к началу статьи и задаться вопросом, почему Зеленскому именно сейчас, накануне анонсированного контрнаступления, позвонил китайский лидер Си Цзиньпин и назвал ему договор о прекращении вооруженного конфликта единственным решением?

Добавьте ко всему этому еще и недавнее высказывание Владимира Путина о том, что Россия и Украина еще не начинали воевать всерьез, и упомянутые слова американского высокопоставленного генерала, а также означенную проверку российских сил на Дальнем Востоке. Прибавьте разочаровывающий Запад факт, что в России инфляция ниже, чем в западных странах, а экономика в лучшем состоянии, несмотря на невиданные санкции. Тогда становится понятно, что украинский вооруженный конфликт превратился в ловушку для всех вовлеченных в него сторон, и выбраться из нее будет трудно.

На самом деле возможно что угодно, начиная с неожиданных военных побед или поражений и заканчивая началом переговорного процесса и замораживанием конфликта на нынешних линиях разграничения. Не исключено и продолжение вооруженного конфликта до 2027 года. Такие прогнозы недавно зазвучали в кругах западных аналитиков и представителей СМИ.

Примечательно, что выборы в 2024 году запланированы не только в США, но и в России и на Украине. Поэтому политическую судьбу Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского (в значительной мере) решат военные события на Украине в этом году. Поэтому формула их интересов очень проста: если они хотят победить на выборах, то не должны проиграть на поле боя!

Но как добиться, чтобы в итоге "и волки были сыты, и овцы целы", по-видимому, не знает никто. Тем более что волков в трагической украинской драме больше, чем овец.

Комментарии читателей:

Marijan Grdašić

Это война США против России и Китая, Украины и Тайваня, а права человека — лишь алиби или удобные жертвы для реализации американских планов по отъему территорий у наций более низкого расового происхождения (по мнению США), которые не заслуживают таких богатств и территорий.

Недавно произошло то, что много лет тлело, готовилось, тестировалось - пандемия коронавируса, а тем временем главные горячие точки насыщались современным оружием. Мы также стали свидетелями политического обмана в виртуозном исполнении Германии и Франции (Минские договоренности) …

DamirŽivković

Стоит отметить и тех, по крайней мере американцев, которые без всяких сомнений говорят, что США уже проиграли эту войну с Россией. Если, например, вы слушаете полковника Макгрегора, то он весьма красноречиво рассказывает, что у украинских сил нет никаких шансов, и что американская политика превосходит американские возможности.

Также есть аналитики, которые утверждают, что за утечкой данных стоит кто-то внутри глубинного государства, очень и очень высокопоставленный, кто требует прекращения этого безумия, и что возможна утечка еще более компрометирующих данных в случае отказа.

Stjepan Cukovic

Довольно хороший анализ. Что касается продолжения этого вооруженного конфликта, то лично я уже вскоре после его начала ожидал продолжительного конфликта, который выгоден Российской Федерации. Я полагал, что старый кагэбешный лис Владимир Путин хорошо подготовился к этому конфликту, который по сути является войной между США и Россией, и что этот вооруженный конфликт навредит западной и мировой экономике. Также я думаю, что большинство членов ЕС невольно участвуют как одна из сторон в этом конфликте и, вероятно, в обстановке секретности готовятся к тому, что Украина проиграет, а США утратят свою доминирующую позицию. США очень близки к экономическому слому, который вызовет конфликты и в самих Соединенных Штатах Америки. Мне жаль, что наш премьер по сути служит западным глобалистам и продолжает вовлекать Хорватию в открытый конфликт с Россией.

Đurica Marton

На самом деле в самом начале были понятны и результаты. Все, что было необходимо, это событие, которое расставило бы точки лучше, чем никчемная Украина. Русские не жадные, и они хотят быть не первыми, а равноправными, а США никогда не могли предложить такое кому бы то ни было.

Faris Kalabic

Конфликт на Украине — это война Запада против остального мира. Западные колониальные гниды надеются продлить себе мандат, чтобы жить по-прежнему за счет остальных, грабя, убивая и насилуя. Вся Африка, большая часть Азии и Южная Америка стоят на стороне России и надеются на освобождение. От Запада они могут ждать только ковид-диктатуры, санкций и угроз. Больше ничего.