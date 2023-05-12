Российский генерал рассказал о попытках Киева атаковать Москву 9 мая

Военнослужащие перед началом военного парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.

Глава "Офицеров России" Липовой: 9 мая обезвредили около ста летевших в Москву дронов

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украина в День Победы 9 мая пыталась атаковать Москву примерно сотней беспилотников, заявил Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой на брифинге.

"В этот день было около 100 атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб. В результате действий наших средств ПВО, в результате действий наших подразделений РЭБ беспилотники, <…> часть была обезврежена, посажена, а часть была просто уничтожена", — рассказал он.

По его словам, Украина впервые применила дроны американской разработки с максимальным радиусом действия до 800 км.

"Беспилотники подобного рода могут применяться как разведывательные, так и ударные. Они запускались с территории Украины. Какие-то беспилотники были сбиты в Белгородской области, несколько беспилотников были обезврежены на территории Курской области, на территории Воронежа и на территории Калужской области. Практически все атаки были предотвращены, все атаки были сорваны, и праздник у нас прошел без замечаний", — добавил генерал.

Комментируя попытку киевских властей нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая, Липовой сообщил, что два дрона были запущены в Московской области. Судя по размерам аппаратов и по причиненным ими повреждениям, один беспилотник был разведывательный, а второй — ударный, с каким-то количеством взрывчатки. Оба дрона удалось успешно обезвредить.