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РИА Новости

СМИ: Запад передал Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления

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Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша.
Источник изображения: © AP Photo / Michal Dyjuk

Bloomberg: Запад передал Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Страны Запада с начала зимы передали Украине более 500 единиц бронетехники для подготовки Киева к контрнаступлению, сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечается в заметке, в условиях, когда у ВСУ нет преимущества в воздухе, а российская группировка более многочисленна и лучше подготовлена, чем в 2022 году, успех Киева зависит от "координации действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны". Необходимо, чтобы "200 танков, 300 боевых машин пехоты и другое вооружение, полученное Украиной с декабря", было использовано максимально эффективно.

Как пишет агентство, численность украинских войск, по оценке старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, сейчас составляет около 700 тысяч человек. При этом часть подразделений оснащена западным вооружением, а другие — советским.

В случае неудачи контрнаступления Украины конфликт может перейти к "очередному зимнему тупику" и усилению давления на Киев, чтобы заставить его отказаться от возвращения освобожденной территории в рамках Соглашения о прекращении огня, говорится в публикации.

Помощь Киеву привела к тому, что запасы вооружений во многих странах ЕС "почти иссякли", заключило Bloomberg.

О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

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Страны
Польша
Украина
Проекты
Евросоюз
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