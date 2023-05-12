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ЦАМТО

"Калашников" завершил первый этап проекта создания отечественной системы управления производством

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Промышленный кластер «Калашников»
Промышленный кластер «Калашников».
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

ЦАМТО, 11 мая. Первый этап проекта "Доработка и внедрение единой корпоративной системы управления жизненным циклом изделия на отечественной платформе", реализуемый концерном "Калашников" при поддержке Российского фонда развития информационных технологий, завершился 30 апреля.

В рамках данного этапа было проведено более 200 интервью с представителями различных бизнес блоков, выявлены основные требования и сформирован облик будущей системы. Проработаны требования по обеспечению системы нормативно-справочной информацией и основные принципы интеграции различных блоков между собой и с внешними системами.

Второй этап включает в себя разработку технических решений по реализации сформированных требований, развертывание целевых систем и старт пилотных проектов с использованием целевой архитектуры. Отдельно будет проработано взаимодействие целевых систем с централизованными справочниками НСИ Концерна.

Новую систему планируется одновременно запустить в АО "Концерн "Калашников", АО "Ижевский механический завод" (ИМЗ) и АО "Мытищинский машиностроительный завод" (ММЗ). В ней будут собраны все производственные линейки продукции Концерна "Калашников", ИМЗ и ММЗ, включая оснастку. В систему "зашьют" весь тот огромный информационный массив, который обеспечивает и сопровождает производственную деятельность предприятий: в частности, структуру изделий, технологию их изготовления, производственный учет с планами закупок, документооборот и управление данными, производственную логистику, договорное сопровождение, бюджетирование.

Проект состоит из 5 этапов. Его завершение планируется в 2025 году.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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