Войти
ТАСС

Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению

100
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

По словам украинского президента, сформированные для наступления бригады уже полностью готовы к участию в боевых действиях

ЛОНДОН, 11 мая. /ТАСС/. Украинским войскам необходимо еще немного времени, чтобы подготовиться к давно анонсированному контрнаступлению. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в опубликованном в четверг интервью европейским СМИ, включая вещательную корпорацию Би-би-си.

"Мы можем начать наступать [с тем, что у нас есть] и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым", - сказал Зеленский. "Поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно еще немного времени", - добавил он.

По его словам, сформированные для наступления бригады уже полностью готовы к участию в боевых действиях, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему испытывают нехватку "в некоторых вещах", включая западную бронетехнику, которая, как отметил Зеленский, "поступает партиями".

В ходе интервью украинский президент также заявил, что сторонники скорейшего начала мирных переговоров "не могут принудить Украину к сдаче территорий". Он отметил, что Киев не боится потерять поддержку Вашингтона после очередных президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года. По словам Зеленского, союзниками Украины являются как демократы, так и республиканцы.

Тема возможного контрнаступления ВСУ обсуждается в украинских СМИ уже несколько месяцев, при этом в последнее время на запорожском направлении, в частности, отмечается накапливание резервов украинской армии. В СМИ назывались разные даты, но начало контрнаступления уже несколько раз было отложено. Среди причин отмечались низкие темпы поставки западной техники, непогода, а также колоссальные потери личного состава украинских войск в Артемовске (украинское название - Бахмут). 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
14.04.2023
Утечку документов США могли организовать, чтобы запутать Россию
19.12.2022
Сенат Конгресса США одобрил оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд
19.12.2022
Министр обороны Греции назвал условие передачи зенитных систем С-300 Украине
12.08.2022
На донорской конференции в Копенгагене Киеву собрали более €1,5 млрд
15.03.2022
"Крылатый танк" Су-25 снова продемонстрировал исключительную живучесть
10.11.2021
Трое в лодке, не считая Европы
01.08.2019
Американский латыш разразился военными угрозами в сторону России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 01:56
  • 49223
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 01:24
  • 22
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 11.05 21:21
  • 32
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 11.05 20:21
  • 10
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 11.05 15:31
  • 2
США заявили о намерении сдерживать Китай в течение десятилетий
  • 11.05 15:24
  • 70
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 11.05 14:13
  • 1
Times: Великобритания собирается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией
  • 11.05 13:08
  • 12
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 11.05 11:54
  • 2
Запад в ужасе от содеянного на Украине. Последствия уже проявили себя
  • 11.05 11:31
  • 441
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 11.05 09:12
  • 1
Французский парламент предпринял масштабный выпад против российской ЧВК «Вагнер»
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны