Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению

По словам украинского президента, сформированные для наступления бригады уже полностью готовы к участию в боевых действиях

ЛОНДОН, 11 мая. /ТАСС/. Украинским войскам необходимо еще немного времени, чтобы подготовиться к давно анонсированному контрнаступлению. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в опубликованном в четверг интервью европейским СМИ, включая вещательную корпорацию Би-би-си.

"Мы можем начать наступать [с тем, что у нас есть] и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым", - сказал Зеленский. "Поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно еще немного времени", - добавил он.

По его словам, сформированные для наступления бригады уже полностью готовы к участию в боевых действиях, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему испытывают нехватку "в некоторых вещах", включая западную бронетехнику, которая, как отметил Зеленский, "поступает партиями".

В ходе интервью украинский президент также заявил, что сторонники скорейшего начала мирных переговоров "не могут принудить Украину к сдаче территорий". Он отметил, что Киев не боится потерять поддержку Вашингтона после очередных президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года. По словам Зеленского, союзниками Украины являются как демократы, так и республиканцы.

Тема возможного контрнаступления ВСУ обсуждается в украинских СМИ уже несколько месяцев, при этом в последнее время на запорожском направлении, в частности, отмечается накапливание резервов украинской армии. В СМИ назывались разные даты, но начало контрнаступления уже несколько раз было отложено. Среди причин отмечались низкие темпы поставки западной техники, непогода, а также колоссальные потери личного состава украинских войск в Артемовске (украинское название - Бахмут).