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ТАСС

Bloomberg: Запад поставил Украине около 200 танков и 300 боевых машин пехоты

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Немецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Агентство уточнило, что, если контрнаступление будет неудачным, конфликт может к зиме перейти в тупиковую стадию и тогда Запад может начать оказывать давление на Киев, подталкивая его к заключению соглашения о прекращении огня

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Западные страны предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 200 танков и 300 боевых машин пехоты для подготовки к так называемому контрнаступлению. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, сейчас численность войск ВСУ насчитывает 700 тыс. человек. Часть подразделений оснащена боевой техникой НАТО, часть - советскими вооружениями, предоставленными странами - бывшими участницами Организации Варшавского договора. Эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель считает, что именно численность войск и единиц военной техники может сыграть ключевую роль. Он также отмечает, что возможности Европы предоставлять Киеву военную помощь, в частности, боеприпасы, фактически иссякли.

Как уточняет агентство, если контрнаступление будет неудачным, конфликт может к зиме перейти в тупиковую стадию. При таком развитии событий Запад может начать оказывать давление на Киев, подталкивая его к заключению соглашения о прекращении огня.

Тема возможного контрнаступления ВСУ обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные сроки его начала. Военные эксперты отмечают, что украинские войска уже начинают "прощупывать" оборону российских сил на различных направлениях. Власти Украины связывают с успешностью готовящегося контрнаступления дальнейшие поставки вооружения от западных союзников. При этом в Киеве признают, что ожидания Запада в отношении возможных успехов ВС Украины могут быть завышены. Как сказал газете The Washington Post министр обороны страны Алексей Резников, это может привести к разочарованию. По данным газеты, в Киеве пытаются убедить Запад снизить ожидания, поскольку не уверены, что смогут переломить ход конфликта.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт. 

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