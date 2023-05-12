Зарубежная пресса: экс-глава «Мотор Сич» попросил включить его в список на обмен в Россию

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Как передает ряд западных СМИ, бывший руководитель украинской компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев пожелал, чтобы его отправили в Россию по обмену пленными.

Вячеслав Богуслаев уже давно занимался на Украине политической и экономической деятельностью. Он был народным депутатом Украины и даже получил в 2000 году звание Героя Украины. По утверждению украинской стороны, Богуслаев входил в топ-25 самых богатых людей Украины. Долгое время он возглавлял компанию «Мотор Сич», которая занимается разработкой и производством авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов.

Однако в прошлом году Герой Украины был арестован по подозрению в осуществлении деятельности в интересах России и госизмене. В Киеве считают, что предприятие Богуслаева «Мотор Сич» якобы поставляло товары военного назначения для российских боевых вертолётов. На данный момент Богуслаев находится в СИЗО.

По сообщениям зарубежной прессы, экс-глава «Мотор Сич» написал письмо главе офиса президента Украины Ермаку с просьбой включить его в список на обмен с Россией. При этом Богуслаев назвал себя в письме пенсионером и инвалидом. К слову сказать, ему в этом году исполнится 85 лет.

Напомним, что в своё время украинская сторона фактически лишила несколько китайских компаний вложенных в «Мотор Сич» инвестиций. Произошло это после окрика из США, в результате чего Зеленский объявил о национализации предприятия.