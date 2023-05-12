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ЦАМТО

В Бразилию доставлены два истребителя F-39E "Грипен"

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Источник изображения: Фото: aeroin.net

ЦАМТО, 11 мая. В Бразилию морским транспортом доставлена очередная партия из двух истребителей F-39E "Грипен", предназначенных для передачи командованию ВВС страны.

Как сообщает Aereo.jor.br, самолеты были доставлены из Швеции голландским кораблем Mitiq, который 4 мая зашел в порт Навегантес. После выполненной 5 мая разгрузки истребители были доставлены в аэропорт. После повторной сборки и наземных испытаний оба самолета должны выполнить перелет на предприятие компании Embraer в Гавиан-Пейшоту. По информации ВВС Бразилии, доставленные самолеты несут регистрационные номера FAB 4105 и FAB 4106.

Таким образом, на текущий момент Saab доставила в Бразилию семь истребителей F-39E, включая предназначенный для испытаний FAB 4100. Самолеты FAB 4101, FAB 4102, FAB 4103 и FAB 4104 вошли в боевой состав 1-й группы противовоздушной обороны (1 GDA) ВВС Бразилии, размещенной на авиабазе "Анаполис" (штат Гояс). До конца года ВВС Бразилии планируют получить еще два истребителя производства Saab. Кроме того, в 2023 году должна начаться сборка F-39E на предприятии Embraer в Гавиан-Пейшоту.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2014 года командование ВВС Бразилии заключило с компанией Saab контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F". Соглашение включало покупку самолетов, вооружений, услуг обслуживания и обучения. Из 36 самолетов 28 машин будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 ед. – в двухместной "F". Saab соберет в Швеции и поставит 13 одноместных самолетов "Грипен E", еще 8 будут собраны в Бразилии совместно. Оставшиеся 15 истребителей (7 одноместных и 8 двухместных) будут самостоятельно собраны на мощностях Embraer в Бразилии.

В апреле 2022 года командующий ВВС генерал Карлос ду Алмейда Баптишта Джуниор объявил о получении разрешения на подписание изменения к контракту на поставку четырех дополнительных "Грипен", однако, вероятно, согласование условий их поставки пока не завершено. Одновременно ВВС Бразилии приступили к предварительной оценке возможности приобретения второй партии истребителей.

Первая пара самолетов F-39E "Грипен" была официально принята на вооружение ВВС Бразилии 22 апреля 2022 года. Полностью поставка должна быть завершена к 2027 году.

Поставленные самолеты войдут в боевой состав эскадрильи "Ягуар" 1-й группы противовоздушной обороны (1 GDA) ВВС Бразилии, размещенной на авиабазе "Анаполис" (штат Гояс).

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Швеция
Продукция
Gripen NG
Компании
Embraer
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