Сахалинцы подарили военным в зоне СВО антидронные ружья "Гарпия"

Их вручили на Троицком полигоне, где добровольцы и военнослужащие проходят подготовку перед отправкой в зону боевых действий

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Коллектив одной из сахалинских компаний подарил военнослужащим подразделения радиоэлектронной борьбы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) современные антидронные ружья "Гарпия" для применения в зоне СВО на Украине. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Военнослужащим ВВО на Сахалине подарили современные антидронные ружья для применения в зоне проведения СВО", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, церемония вручения ружей прошла на Троицком полигоне, где проходят подготовку добровольцы и военнослужащие перед отправкой в зону СВО. Ружья блокируют частоты управления средств беспилотной авиации. Мощная направленная антенна с высоким коэффициентом усиления и с углом направленности в 45 градусов действует на дроны и квадрокоптеры на расстоянии до 2 км. После воздействия электронного импульса на дрон теряется его связь с оператором, происходит потеря геоданных и прекращение видеосъемки, если таковая велась. После этого аппарат приземляется на землю в течение нескольких минут.

При проведении тренировки в роли условного противника, управляющего разведывательным квадрокоптером, выступили военнослужащие одного из подразделений армейского корпуса. Ружья показали себя очень эффективно, что позволит защитить места дислокации личного состава и вооружения от вражеских беспилотников в зоне СВО, сказали в пресс-службе округа.