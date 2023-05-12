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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» командно-штабную машину ВСУ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» командно-штабной автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Григоровка. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена командно-штабная машина противника в районе населенного пункта Григоровка», — рассказал он.

Кроме того, Гордеев добавил, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лелека».

Накануне начальник пресс-службы группы «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ атаковали склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ликвидировали 152-милиметровое артиллерийское орудие «Мста-Б».


Тогда же появились кадры поражения украинской техники беспилотниками «Ланцет». По арсеналу ВСУ работает оперативно-боевое тактическое формирование Донецкой Народной Республики (ДНР) (ОБТФ) «Каскад». С помощью «Ланцетов» они могут уничтожать даже замаскированные от дронов орудия противника.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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