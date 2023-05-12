Войти
Вестник Мордовии

Попавшие в ВСУ финские безбашенные Leopard 2R пойдут впереди танков M-55S

102
0
0

Источник изображения: Фото: rusvesna.su, Tankspotting / youtube.com

Поставленные Финляндией Leopard 2R поступили в 47-ю отдельную механизированную бригаду вооруженных формирований киевского марионеточного режима.

Несколько дней назад был замечен железнодорожный состав осуществляющий переброску танкового батальона и инженерной техники этого соединения.

Как отмечает проект "РГ:русское оружие", на грузовых платформах находились основные боевые танки M-55S, являющиеся глубоко модернизированными версиями советских Т-55. Двадцать восемь таких машин поступили из Словении, где их усовершенствовали с помощью израильских специалистов.

Еще четыре бронеобъекта, укрытые специальными водонепроницаемыми чехлами, эксперты опознали как Leopard 2. Правда, по находящимся перед ними открыто комплектам противоминного оборудования сделали вывод, что это образцы, у которых вместо башни со 120-мм пушкой установлена защищенная рубка, которая предназначена для размещения экипажа. На ней смонтирован 12,7-мм НСВТ "Утес" и комплекс для создания маскировочных дымовых завес.

Источник изображения: Фото: rusvesna.su, Tankspotting / youtube.com

Leopard 2R

Данные финские версии германского танка будут задействованы для проделывания проходов в минных полях во время наступательных действий, и получается, что именно 47-я бригада получила большую часть из шести поставленных машин разграждения.

Кстати, именно эта часть недавно стала объектом внимания из-за того, что на ее технике появились опознавательные знаки, очень похожие, на те, что использовались в дивизиях сухопутных войск нацистской Германии.

ВНИМАНИЕ! При использовании материалов Сетевого издания "Информационное агентство "Вестник Мордовии" (Свидетельство о регистрации СМИ в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Эл № ФС 77 – 49053) ССЫЛКА на источник обязательна.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Словения
Финляндия
Продукция
Leopard-2
Т-55
Проекты
ИТ
Похожие новости
20.01.2023
Киев ждет от Запада танки. Но появились серьезные проблемы с их поставками
11.01.2023
"Русским теперь не поздоровится". Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
13.05.2015
Новая броня России
30.06.2014
Армии стран НАТО на Западных Балканах: символическое вооружение
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 01:56
  • 49223
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 01:24
  • 22
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 11.05 21:21
  • 32
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 11.05 20:21
  • 10
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 11.05 15:31
  • 2
США заявили о намерении сдерживать Китай в течение десятилетий
  • 11.05 15:24
  • 70
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 11.05 14:13
  • 1
Times: Великобритания собирается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией
  • 11.05 13:08
  • 12
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 11.05 11:54
  • 2
Запад в ужасе от содеянного на Украине. Последствия уже проявили себя
  • 11.05 11:31
  • 441
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 11.05 09:12
  • 1
Французский парламент предпринял масштабный выпад против российской ЧВК «Вагнер»
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны