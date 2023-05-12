Источник изображения: Фото: rusvesna.su, Tankspotting / youtube.com

Поставленные Финляндией Leopard 2R поступили в 47-ю отдельную механизированную бригаду вооруженных формирований киевского марионеточного режима.

Несколько дней назад был замечен железнодорожный состав осуществляющий переброску танкового батальона и инженерной техники этого соединения.

Как отмечает проект "РГ:русское оружие", на грузовых платформах находились основные боевые танки M-55S, являющиеся глубоко модернизированными версиями советских Т-55. Двадцать восемь таких машин поступили из Словении, где их усовершенствовали с помощью израильских специалистов.

Еще четыре бронеобъекта, укрытые специальными водонепроницаемыми чехлами, эксперты опознали как Leopard 2. Правда, по находящимся перед ними открыто комплектам противоминного оборудования сделали вывод, что это образцы, у которых вместо башни со 120-мм пушкой установлена защищенная рубка, которая предназначена для размещения экипажа. На ней смонтирован 12,7-мм НСВТ "Утес" и комплекс для создания маскировочных дымовых завес.

Источник изображения: Фото: rusvesna.su, Tankspotting / youtube.com

Leopard 2R

Данные финские версии германского танка будут задействованы для проделывания проходов в минных полях во время наступательных действий, и получается, что именно 47-я бригада получила большую часть из шести поставленных машин разграждения.

Кстати, именно эта часть недавно стала объектом внимания из-за того, что на ее технике появились опознавательные знаки, очень похожие, на те, что использовались в дивизиях сухопутных войск нацистской Германии.

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