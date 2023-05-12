Россия возвела "устрашающие укрепления" для отражения наступления Украины

Bloomberg: украинский конфликт затянется на годы после украинского контрнаступления

Запад "раздувает ожидания" относительно наступления украинской армии, пишет Bloomberg. Победа Киева маловероятна: Россия возвела "устрашающие укрепления" и не теряла времени зря. Кроме того, пишет автор, при любом исходе конфликт на Украине затянется на долгие годы.

Андреас Клут

Вызывает тревогу предположение о том, что поддержка Киева Западом может каким-то образом привести к успеху украинского контрнаступления.

"Разрекламированное" украинское “весеннее наступление” еще даже не началось, но западные политики уже используют его, чтобы переосмыслить свои представления о действиях Киева против президента России Владимира Путина. Это проблема. Раздувая ожидания относительно военного наступления украинцев, США, Европа и НАТО могут поставить под угрозу долгосрочные перспективы Киева.

О начале наступления, ожидаемого сейчас, было решено еще зимой. В то время как почва была промерзшей, украинцы и русские — подразделения регулярной армии, а также наемники группы Вагнера — практически не двигались с места, прижимая друг друга к земле в кровопролитном конфликте на истощение. Тем временем украинцы получали и учились использовать новое оружие, включая тяжелые боевые танки, необходимые для контрнаступления.

Как только земля оттает и грязь подсохнет, украинцы — теперь должным образом вооруженные — начнут возвращать себе регионы, занятые русскими. В идеале это ознаменовало бы поворотный момент, ведущий к некоторому отступлению России и, в конечном счете, к мирным переговорам, приемлемым для Киева.

Одна из проблем заключается в том, как русские не теряли времени зря. Они выселяли украинцев с подконтрольных им территорий. Они подавляли тех, кто оказывал сопротивление, а остальных запугивали, чтобы те получили российские паспорта, и делали все, чтобы искоренить украинскую культуру и заменить ее российской пропагандой. Цель Путина — гарантировать, что Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье (не говоря уже о Крыме) никогда больше не смогут стать по-настоящему украинскими.

Также российские войска окопались, используя устрашающие системы и укрепления для защиты своих позиций. Их цель — отразить ожидаемое украинское наступление или, по крайней мере, ограничить его.

Политические лидеры от Вашингтона до Брюсселя и Берлина, тем временем, делают все возможное, чтобы сохранить сплоченность Запада в помощи украинцам дипломатическими, экономическими и военными способами. Для этого они использовали предстоящее весеннее наступление в качестве риторического приема.

Некоторые политики говорили о перспективе возвращения Украины, чтобы заручиться внутренней поддержкой и противостоять скептикам. По сути, их идея такова: “Дайте Киеву то, что ему нужно сейчас, и вскоре конфликт, возможно, закончится, и мы сможем вернуться к нормальной жизни”. Именно таким образом Европейский союз убедил своих 27 членов пообещать больше боеприпасов для Украины.

Некоторые Кассандры даже опасаются, что весеннее наступление может оказаться слишком успешным. Что если силы Путина потерпят крах? Что если украинцы вернут себе четыре региона, перешедшие к России прошлой осенью? Что если они даже вернут Крым? Снова возникает опасение, что Путин, чувствуя себя загнанным в угол и униженным и боясь собственной кончины, перейдет к ядерным ударам.

Опасность обеих линий — чрезмерной надежды и страха — заключается в том, что они подразумевают, что долгосрочная поддержка Киева Западом может зависеть от исхода предстоящего наступления. Что если украинцам не удастся вернуть большую часть территории к лету? Означает ли это, что все танки Leopard 2 и Challenger оказались напрасными? Означает ли это, что Запад должен отказать Киеву в предоставлении американских или европейских истребителей в следующем раунде?

А что если украинцы действительно продвинутся до самого Крыма, и Путин снова бряцнет своей ядерной броней или действительно использует ее? Отступит ли тогда Запад и бросит ли Киев?

Ни один из этих вариантов не подходит — ни с моральной, ни со стратегической, ни с политической точек зрения. Реальность такова, что независимо от того, как завершится украинское наступление, этот конфликт, скорее всего, затянется на годы. И Запад должен прикрывать Киев столько, сколько потребуется, независимо от перипетий на поле боя. Слишком многое поставлено на карту, включая мир, порядок и свободу в Европе и за ее пределами.

Связанная с этим проблема в дебатах на Западе заключается в том, что одна сторона подчеркивает только необходимость поддержки украинцев в вооруженном конфликте, а другая — мирных переговоров. В пылу спора первая все чаще изображает вторую призывающей к капитуляции Украины, в то время как вторая карикатурно изображает первую поджигателем войны.

По выражению Ф. Скотта Фицджеральда, проверка не только первоклассного интеллекта, но и стратегической ясности заключается в том, чтобы удерживать в уме две противоположные идеи, сохраняя при этом способность функционировать.

Во-первых, Запад и все свободолюбивые страны мира должны продолжать поддерживать Украину, независимо от того, чем обернется ее весеннее наступление. Во-вторых, однажды, когда обе стороны будут истощены, начнутся мирные переговоры и уступки. Украина и все остальные из нас должны одновременно готовиться и к боевым действиям, и к переговорам.