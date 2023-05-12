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Песков сообщил об изучении Россией западного вооружения в ходе СВО

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Песков сообщил, что в ходе спецоперации Россия изучает западное вооружение

В ходе спецоперации (СВО) Россия изучает поставляемое западными странами Украине вооружение. Об этом заявил 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сербскому телеканалу ATV.

«Есть очень опасное оружие, есть высокотехнологичное. Поэтому мы все это в ходе СВО изучаем», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что среди оружия западного производства встречается и то, что не соответствует условиям. При этом Песков не стал отвечать на вопрос относительно разницы в военном потенциале России и Украины.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил успехи российской армии, проявленные за год спецоперации. В частности, подчеркнул он, удалось освободить значительные территории в Донбассе.

4 мая офицер разведки США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хейфонгу рассказал, что Запад поставляет танки, с которыми ВСУ не умеют обращаться. По его словам, немецкий танк Leopard требует совершенно не такого подхода и обслуживания, как, например, T-72, поэтому станет для украинского экипажа «гробом на колесах».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Россия
США
Украина
Продукция
Т-72
Персоны
Путин Владимир
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