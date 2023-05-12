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ТАСС

Вторая серийная АПЛ проекта 885М "Красноярск" поступит в ВМФ в конце 2023 года

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Ракетный крейсер четвёртого поколения "Красноярск"
Ракетный крейсер четвёртого поколения "Красноярск".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

По информации источника, передача подлодки может произойти и позднее - в первом квартале 2024 года

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Вторая серийная многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М "Красноярск" будет передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России в конце 2023 - начале 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Передача подлодки "Красноярск" флоту запланирована на декабрь 2023 года или немного позднее - в первом квартале 2024", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ожидалось, что передача атомной субмарины постройки ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ВМФ России состоится в конце 2022 года. Также ранее сообщалось, что в марте 2023 года АПЛ "Красноярск" вернулась на завод для устранения выявленных в ходе испытаний замечаний.

"Красноярск" - вторая серийная подлодка, третий корабль проекта 885М (шифр "Ясень-М"). Подлодка была заложена в 2014 году, спущена на воду 30 июля 2021 года. Как сообщал источник ТАСС, что подлодка впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море 26 июня 2022 года.

АПЛ проекта 885М разработаны Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Головная субмарина проекта 885М "Казань" была передана ВМФ России 7 мая 2021 года. Основное ударное оружие подлодок проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".

В настоящее время "Севмаш" ведет строительство шести АПЛ проекта 885М. Подлодки "Северодвинск" (проект 885), "Казань", "Новосибирск" находятся в боевом составе ВМФ России. По данным ТАСС, начиная с АПЛ "Пермь" - шестой по счету в семействе субмарин - подлодки этого проекта будут являться штатными носителями новейших гиперзвуковых ракет "Циркон" разработки и производства реутовского НПО машиностроения. 

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Россия
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Компании
Малахит С-ПМБМ
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ОСК
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885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
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