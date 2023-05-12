Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов

Четыре специальных бронированных поезда ВС РФ успешно отразили все атаки украинских диверсантов. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил ТАСС начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков.

По его словам, бронепоезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей» сопровождают эшелоны с военными грузами и оперативно восстанавливают поврежденные участки железнодорожных путей.

«Все имевшие место нападения диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины на спецпоезда при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника», — рассказал Косенков.

Генерал отметил, железнодорожные войска в зоне СВО проводят также техническую разведку, разминирование железной дороги. Кроме того, они наводят переправы, расчищают завалы, выполняют земляные работы.

«Работа войск в зоне СВО обеспечивает надежное техническое прикрытие сети железных дорог и направлений воинских перевозок», — добавил он.

Ранее, 24 апреля, пресс-служба Минобороны РФ показала работу бронепоезда «Байкал» в зоне специальной военной операции на Украине. Во время движения по маршруту расчет бронепоезда наблюдает за местностью, проверяет железное полотно и ближайшую территорию на наличие минно-взрывных устройств. В случае обнаружения — устраняет.

До этого, 12 апреля, Минобороны показало кадры работы бронепоезда Западного военного округа. Военнослужащие специального поезда железнодорожных войск ведут работу по инженерной разведке, восстановлению путей и сопровождению воинских грузов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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