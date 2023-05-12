«Роскосмос» заявил о сотрудничестве с РАН для доставки грунта с Венеры

В РФ продолжается подготовка космической миссии «Венера-В». Об этом в четверг, 11 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«Специалистами Госкорпорации «Роскосмос» и Российской академии наук прорабатывается возможность возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры», — говорится в публикации.

Согласно имеющимся данным, в рамках миссии будет произведен последовательный запуск поисково-возвратного и десантного космических аппаратов.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что автоматическую станцию «Венера-Д» запустят после 2030 года. Конструкция содержит отечественный посадочный модуль и орбитальный аппарат. Изначально проект предполагал сотрудничество с США, однако в апреле 2022 года «Роскосмос» перенес миссию на неопределенный срок. Сейчас ее готовят только российские ученые.

На сегодняшний день планируется отправить три миссии в рамках проекта «Венера-Д» для исследования планеты. Первые запуски будут проводиться для изучения атмосферы, а третья миссия, как ожидается, доставит на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта.

Как заявил в ноябре 2021 года экс-гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, реализовать проект необходимо до 2030 года, иначе РФ рискует «вывалится» из тройки великих космических держав.