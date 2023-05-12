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Известия.ru

На Украине предупредили ЕС о войне в случае прекращения поставок ВСУ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Подоляк считает, что в ЕС начнется масштабная война при прекращении поставок оружия Киеву

В европейских странах развернется масштабная война в случае прекращения поставок оружия украинской армии, заявил 10 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Так он отреагировал на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, что конфликт легко можно было бы прекратить прекращением военной поддержки Киева. Между тем он добавил, что такой вариант развития событий не устраивает Запад.

«Как только будут остановлены поставки оружия, это будет означать резкое масштабирование войны в Европе. Пан Боррель должен был продолжить, что если перестанут предоставлять оружие Украине, начнется война в других странах», — сказал Подоляк в эфире телеканала «Рада».

Он также подчеркнул, что в Европе резко вырастет число терактов, обыденный уклад жизни местного населения резко нарушится.

Накануне генерал ВВС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что западные государства не заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт разрешился победой Киева. Он подчеркнул, что Запад дает Киеву столько, сколько нужно для поддержки на поле боя, но не для победы.

Как указал офицер разведки США в отставке Скотт Риттер 4 мая, западные страны лишь способствуют смерти украинских военных, когда отправляют им незнакомую для них технику. Так, бывший разведчик отметил, что Запад поставляет танки, с которыми ВСУ не умеют обращаться. По его словам, немецкий танк Leopard требует совершенно не такого подхода и обслуживания, как, например, T-72, поэтому станет для украинского экипажа «гробом на колесах».

3 мая в управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) сообщили, что в Германии действует центр по контролю за поставками военной помощи Украине, где работают сотрудники из США и 15 других стран НАТО.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. РФ направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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