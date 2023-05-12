Советник президента Бразилии объяснил Зеленскому суть мирной инициативы Бразилиа

Селсу Аморим отметил, что сейчас необходимо найти группу стран, которая будет работать над тем, чтобы Россия и Украина начали переговоры

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 мая. /ТАСС/. Специальный помощник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным делам Селсу Аморим встретился в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому объяснил суть мирной инициативы Бразилиа о создании группы посредников для будущих переговоров между Киевом и Москвой. Об этом сообщает газета Globo со ссылкой на заявления самого чиновника.

"Прийти к согласию будет непросто. Обе стороны должны будут прийти к пониманию того, что цена войны будет выше цены отдельных уступок", - цитирует дипломата издание. По его словам, встреча с украинским лидером прошла "в доверительной атмосфере", как полагает советник Лулы да Силвы, Зеленский хорошо понял, что его бразильский коллега работает над достижением перемирия вместе с другими странами, проводящими переговоры с Киевом и Москвой.

"Естественно, что у Зеленского есть свое мнение, но думаю, что таким образом мы продвинемся вперед. Сейчас необходимо, чтобы нашлась группа стран, которые работали бы над этим, обсуждали бы друг с другом то, как сделать так, чтобы Украина и Россия смогли сесть за стол переговоров", - подчеркнул Аморим. Он также заявил газете, что изложил Зеленскому то же самое, что ранее сказал президенту России Владимиру Путину в ходе конфиденциального визита в Москву в конце марта.

Чиновник также не исключил, что диалог может получить продолжение, однако никаких конкретных договоренностей на этот счет пока нет.

В середине апреля в Пекине Лула да Силва призвал США прекратить "подогревать" конфликт на Украине и перейти к поиску его мирного решения. По его мнению, в настоящее время требуется активно искать страны, которые наряду с Бразилией и Китаем были бы готовы выступить посредниками в российско-украинских переговорах. Ранее президент Бразилии заявил, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога Москвы и Киева, подчеркивая, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между Путиным и Зеленским.